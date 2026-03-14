به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد حسینیطایفه صبح شنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: در جریان گشتزنیهای مستمر محیطبانان پاسگاه محیطبانی ماهروزه، این اقدام غیرمجاز شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی، تمامی نهالهای کاشته شده جمعآوری و به پاسگاه منتقل شد.
وی با اشاره به اینکه کاشت نهال در بستر تالابها نه تنها به احیای آن کمک نمیکند، بلکه روند خشکشدن تالاب را تسریع کرده و موجب تثبیت رسوبات و اختلال در پویایی طبیعی اکوسیستم میشود، تصریح کرد: بر اساس آییننامه اجرایی قانون حفاظت از تالابها، هرگونه دخل و تصرف در عرصههای تالابی تخلف محسوب شده و مجازاتهای سنگینی برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با تقدیر از تلاش شبانهروزی محیطبانان، خاطرنشان کرد: حفظ و احیای تالاب بینالمللی انزلی نیازمند همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی، سازمانهای مردمنهاد و جوامع محلی است و باید الگوی بهرهبرداری پایدار و خردمندانه در این تالاب ارزشمند حاکم شود تا حیات طبیعی آن برای نسلهای آینده تداوم یابد.
