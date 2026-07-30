بازدید میدانی معاون محیط زیست کشور از پاسگاه های محیط بانی تالاب انزلی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا لاهیجانزاده، معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست، در ادامه برنامه های سفر خود به استان گیلان، به همراه جمعی از مدیران سازمان مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان، از پاسگاههای محیطبانی سلکه و اسپند در شهرستان صومعه سرا و همچنین پاسگاه های ماه روزه و قلمگوده در شهرستان بندرانزلی بازدید میدانی به عمل آورد.

در این بازدیدها، معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان با حضور در پاسگاه های محیط بانی، از نزدیک در جریان روند حفاظت از تالاب بین المللی انزلی، وضعیت استقرار نیروهای محیط بانی، امکانات و تجهیزات موجود، اقدامات حفاظتی انجام شده و چالش های پیشروی محیط بانان قرار گرفت.

لاهیجان زاده ضمن گفتگو با محیط بانان و مسئولان پاسگاه ها، نقش آنان را در صیانت از اکوسیستم ارزشمند تالاب بین المللی انزلی بسیار مهم و اثرگذار توصیف کرد و با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت های حفاظتی، خواستار ارتقای تجهیزات و حمایت همه جانبه از محیط بانان به منظور افزایش اثربخشی اقدامات حفاظتی شد.

در ادامه این بازدید، فرهاد حسینی طایفه، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان نیز گزارشی جامع از اقدامات انجام شده در حوزه حفاظت از تالاب بین المللی انزلی، پایش مستمر زیستگاه ها، مقابله با تهدیدات زیست محیطی، مدیریت گونه های مهاجم و برنامه های در دست اجرا برای ارتقای سطح حفاظت از این تالاب بین المللی ارائه کرد.

گفتنی است در پایان این بازدید میدانی، بر استمرار بازدیدهای نظارتی، تقویت هماهنگی میان ستاد سازمان و اداره کل استان، رفع موانع موجود و حمایت ویژه از محیط بانان به عنوان خط مقدم حفاظت از تنوع زیستی و زیست بوم ارزشمند تالاب بین المللی انزلی تأکید شد.