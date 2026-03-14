۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۲۵

تاییدیه بیمه‌ای نسخه‌های دارویی در وضعیت موجود لغو شده است

تاییدیه بیمه‌ای نسخه‌های دارویی در وضعیت موجود لغو شده است

سازمان بیمه سلامت ایران اعلام کرد: تایید بیمه‌ای اینترنتی دارو برای بیمارانی که نسخه داروهای آنها نیاز به تاییدیه داشت، در وضعیت موجود لغو شده و نیازی به اخذ تاییدیه نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه سلامت ایران، محمد اسماعیل کاملی درباره لغو تایید بیمه‌ای اینترنتی دارو در وضعیت موجود، افزود: همچنین اعتبار پرونده دارویی بیمارانی که از داروهای خاص استفاده می‌کنند، تا پایان فروردین ۱۴۰۵ تمدید شده است و این بیماران نیازی به مراجعه و تمدید اعتبار پرونده دارویی ندارند.

وی ادامه داد: همچنین برای بیمارانی که به تازگی و برای بار اول نیازمند اخذ داروهای پرونده‌ای هستند، شرط تشکیل پرونده برداشته شده است.

کاملی بیان کرد: این موضوع مربوط به بیماران خاص و صعب العلاج و برخی بیمارانی است که اخذ داروی آنها نیازمند تشکیل پرونده داشت. بنابراین در حال حاضر و با توجه به وضعیت موجود، بیماران خاص و صعب العلاج در کل کشور نیاز به تشکیل پرونده دارویی یا تمدید و تایید نسخه توسط اداره‌های کل بیمه سلامت ندارند.

مدیر کل دفتر خدمات تخصصی و فوق تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در زمینه نسخه الکترونیک نیز در حال حاضر مشکلی وجود ندارد و نسخه‌های الکترونیک در حال صدور است و اگر مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد هم دستورالعمل لازم برای وضعیت اضطراری صادر شده و آمادگی لازم وجود دارد.

کد خبر 6774244
سيد اسد رجبی

