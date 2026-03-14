پیوند عمیق مردم با رهبر معظم انقلاب در راهپیمایی روز قدس متجلی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، طی بیانیه ای از حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس قدردانی کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس بار دیگر جلوه‌ای از ایمان، بصیرت و همبستگی ملت بزرگ ایران در حمایت از آرمان آزادی قدس شریف و دفاع از مردم مظلوم فلسطین را به نمایش گذاشت. حضور گسترده، آگاهانه و پرصلابت آحاد ملت شریف ایران در این حرکت عظیم مردمی، پیام روشنی از بیداری اسلامی و ایستادگی در برابر ظلم و اشغالگری به جهانیان مخابره کرد.

بر خود لازم می‌دانیم از حضور پرشور، مسئولانه و عزتمندانه ملت بزرگ ایران، که همواره در مقاطع حساس انقلاب اسلامی پیشگام بوده‌اند، صمیمانه قدردانی و تشکر نماییم. این حضور گسترده نشان داد که آرمان فلسطین همچنان زنده و پویا در قلب ملت ایران جای دارد و دفاع از مظلومان و مقابله با ظلم، بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت و باورهای این ملت بزرگ است.

حضور آگاهانه و باشکوه مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس، جلوه‌ای روشن از لبیک صادقانه ملت ایران به بیانیه و رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) بود. ملت بصیر ایران با حضور پرصلابت خود نشان دادند که همواره پای آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و در تبعیت از ولایت فقیه، در دفاع از مظلومان جهان و مقابله با ظلم و اشغالگری، حضوری آگاهانه و مسئولانه دارند.

بی‌تردید این حضور گسترده و معنادار، بار دیگر وحدت، انسجام ملی و پیوند عمیق مردم با رهبری معظم انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت و پیام روشنی از هوشیاری و پایبندی ملت ایران به ارزش‌های عدالت‌خواهی، آزادی‌طلبی و حمایت از ملت مظلوم فلسطین به جهانیان منتقل کرد.

از درگاه خداوند متعال برای ملت بزرگ ایران، عزت، سربلندی و توفیق روزافزون مسئلت داشته و امیدوارم با تداوم این روحیه بصیرت، وحدت و همدلی، شاهد تحقق هرچه سریع‌تر آرمان آزادی قدس شریف و عزت امت اسلامی باشیم.