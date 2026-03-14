مرتضی عبدی، رئیس امور بین‌الملل و اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل مرکز وکلا قوه قضاییه، در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: حمله موشکی نیروهای متجاوز آمریکایی به شهرک صنعتی بوعلی همدان و انهدام عمدی انبار استراتژیک داروهای بیماران خاص و شیرخشک نوزادان، فراتر از یک اقدام خصمانه است و نشان‌دهنده سقوط اخلاقی و نقضِ بنیادینِ قواعدِ آمره‌ی حقوق بین‌الملل است. در ترازوی عدالت، این عمل نه یک ضرورت نظامی بلکه مصداق بارز «جنگ با ضعیف‌ترین آحاد جامعه» و «تروریسم دارویی» است.

وی افزود: از منظر دکترین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، این واقعه واجد ارکان نقضِ فاحشِ اصلِ تفکیک است که بر اساس مواد ۴۸، ۵۱ و ۵۲ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو، طرفین مخاصمه باید میان اهداف نظامی و اموال غیرنظامی تفکیک قائل شوند. هدف قرار دادن انبارهای شیرخشک و داروهای حیاتی، مصداق جنایت جنگی است که در ماده ۸ اساسنامه رم نیز تأکید شده است.

وی ادامه داد: همچنین، طبق ماده ۵۴ پروتکل اول الحاقی، حمله به ابزارهای بقای جمعیت غیرنظامی، مانند مواد غذایی و داروهای حیاتی، ممنوع است. این عمل، حق بر سلامت و حیات نوزادان و بیماران را هدف قرار داده و نیت مجرمانه متجاوز را اثبات می‌کند.

عبدی در پایان گفت: محروم‌سازی سازمان‌یافته‌ی جمعیت غیرنظامی از دارو و شیرخشک، نقض صریح میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر است و عملاً نوعی نسل‌کشی خاموش محسوب می‌شود. در مرکز وکلا، اقدامات فوری شامل کارشناسی مستندسازی خسارات، پیگیری کیفری بر مبنای صلاحیت جهانی، و فعال‌سازی مکانیسم‌های گزارش‌گری سازمان ملل را آغاز کرده‌ایم. سکوت در برابر این جنایت، اعتبار کنوانسیون‌های ژنو را زیر سوال می‌برد و ما تا استیفای حقوق مظلومان، از پای نخواهیم نشست.