تقدیر رئیس دستگاه قضاء از مردم همیشه در صحنه

به گزارش خبرگزاری مهر،حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه طی پیامی از حضور پرشکوه مردم ایران اسلامی در راهپیمایی روز جهانی قدس قدردانی کرد.
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران، حضور بیدریغ و میلیونی شما، بندگان صالح خدا و انسانهای آگاه و مؤمن در راهپیمایی روز جهانی قدس، بار دیگر معادلات را به نفع جبهه حق تغییر داد.
شما ملت گرانقدر با حضور خیرهکننده خود در این راهپیمایی پرشوکت به جهانیان ثابت کردید که همواره خصم ظالم و عون مظلوم هستید. حضور میلیونی امروز شما، علاوه بر آنکه قوت قلب برای فلسطینیان مظلوم و مقتدر بود، قوا و قدرت نیروهای مسلح ما را در میدان نبرد با متجاوزین صهیونیستی و آمریکایی نیز مضاعف گرداند. شما مردم امروز حماسهای خیبری آفریدید و حتی حمله ددمنشانه و از سر استیصال متجاوزان به مسیرهای راهپیمایی نیز ذرهای در عزمتان خللی ایجاد نکرد.
درود خداوند بر شما مردم مقاوم که ترجمان استَعینوا بِاللَّهِ وَاصبِروا هستید.
