جنگ با ایران و زنگ خطر تورم افسار گسیخته در اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: جنگ‌افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه، با پاسخ قاطع و هوشمند ایران مواجه شده است. این موضوع باعث آسیب شدید به وجهه آمریکا در جهان شده در صورت تداوم تجاوز، طی روزهای آینده زندگی مردم در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده و تأمین مایحتاج آنان از پوشاک تا خوراک و... مختل می‌شود.

سیدطه‌حسین مدنی درباره تبعات جنگ با ایران برای آمریکا و رژیم صهیونیستی و کشورهای متحد و همسو با آنها گفت: ایران با در اختیار داشتن تنگه هرمز به عنوان یک شاهراه جهانی و محل عبور حدود ۵۰ درصد از منابع تولید انرژی و مواد اولیه پایه نفت و گاز دنیا و مدیریت هوشمند این مسیر، توانسته هزینه‌های اقتصادی این تجاوز را تا حد زیادی بالا برده و امروز بسیاری از کشورها را به دلیل این تصمیم نابخردانه وحوشی چون آمریکا و رژیم صهیونیستی، در مقابل آنها قرار دهد.

اثر مدیریت هوشمند تنگه هرمز

مدنی درباره گسترش تبعات این تجاوز نابخردانه در اقتصاد جهانی افزود: از زمانی که ایران با تکیه بر حکمرانی داده و آنالیز دقیق داده‌های انبوه مربوط به تردد در تنگه هرمز، توانسته شاخصه‌های حکمرانی هوشمند در شرایط جنگی را اعمال و به مدیریت هوشمند تنگه هرمز بپردازد؛ عبور و مرور کشتی‌های وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی و کشورهای همسو با آنان تقریباً به صفر رسیده و عرضه نفت، مشتقات آن، گاز طبیعی و حتی برخی مواد اولیه غیرنفتی در بازار جهانی با افت بسیار شدیدی مواجه شود.

مدنی به تلاش آمریکا برای مدیریت این شرایط و بازگرداندن ورق به نفع خود، گفت: آمریکا با لفاظی‌های تهدیدآمیز درباره تنگه هرمز، تشدید اقدامات نظامی برای تضعیف ایران، تلاش برای اسکورت کشتی‌های عبوری و همچنین صحبت از تزریق ذخایر استراتژیک به بازار نفت، تلاش کرد تا وضعیت را به نفع خود تغییر دهد. مجموع این اقدامات، مواضع و تحرکات، اگرچه در ابتدا قیمت نفت را کاهشی کرد و به زیر ۹۰ دلار رساند اما با مشخص شدن ناکارآمدی آن، وضعیت روانی بازار جهانی نفت را آشفته‌تر کرده است و مجدداً با یک جهش شدید مواجه شد.

همه تیرهای آمریکا در تنگه هرمز به سنگ خورده است

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: تشدید تحرکات نظامی آمریکا برای کنترل تنگه هرمز، با توانمندی و جانفشانی نیروهای مسلح ایران که از قبل برای چنین سناریوهایی آماده شده بودند؛ به بن‌بست خورده است. اسکورت کشتی‌های عبوری توسط آمریکا در حد حرف باقی مانده و طی این مدت به جز معدود کشتی‌های همسو با ایران، هیچ کشتی دیگری نتوانسته از تنگه هرمز عبور کند. موضوع تزریق ۴۰۰ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک به بازار نفت هم به دلیل محدودیت بسیار شدید این ذخایر در برابر نیاز بازار جهانی، نتوانست فضا را به نفع متخاصمان و متجاوزان به مام میهن عزیزمان را تغییر دهد.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: در مجموع این وضعیت در کنار جو روانی ایجاد شده پس از ناتوانی آمریکا در اسکورت کشتی‌های جهانی، وضعیت بازار نفت را بسیار بغرنج‌تر کرده و دوباره به بالای ۱۰۰ دلار رسانده است. حتی برخی رسانه‌ها از جمله وال‌استریت ژورنال پیش‌بینی کرده‌اند که قیمت نفت ممکن است به ۲۱۵ دلار در هر بشکه برسد.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند به آثار مدیریت هوشمند عبور و مرور در تنگه هرمز بر صنعت بیمه جهانی هم اشاره و تصریح کرد: این مدیریت هوشمند، هزینه‌ها را برای شرکت‌های بیمه‌ای متعلق به طرف متخاصم و متحدان آنها بسیار بالا برده است. این تشدید ریسک تا جایی بود که شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای بریتانیایی، اروپایی و حتی آمریکایی از پذیرش مسئولیت امور بیمه‌ای سر باز زده و دولت آمریکا ناچار به مداخله در این بازار با استفاده از صندوق‌های ملی و سرمایه‌گذاری خود شد که آن‌هم مورد استقبال شرکت‌های حمل‌ونقلی دریایی واقع نگردید و ترددی همچنان اتفاق نیفتاد. در این شرایط شرکت‌های متعلق به کشورهای متحد و با هماهنگی ایران، با عدم قطعیت بسیار پایین و حق بیمه بسیار کمتر، امکان فعالیت را پیدا کرده‌اند و کشتی‌هایی که از طرف آنان بیمه می‌شوند می‌توانند بدون خطر، در منطقه تردد کنند. این موضوع باعث چالش شدید در بیمه و لجستیک طرف متخاصم و متحدان آنها شده و هزینه‌های زیادی به آنان تحمیل کرده است.

کاهش شدید تولید نفت و گاز در خلیج فارس و تبعات آن

وی با بیان اینکه مجموع این شرایط باعث کاهش تولید حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه‌ای نفت در کشورهای حاشیه خلیج فارس شده است، گفت: تولید روزانه نفت در عربستان بین ۹.۵ تا ۱۰ میلیون بشکه است و در این مدت بین ۲ تا ۲.۵ میلیون بشکه(۲۳ درصد) کاهش یافته است. میزان کاهش تولید در عراق حدود ۲.۹ میلیون بشکه(۶۵ درصد)، در امارات ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه(۲۰ درصد) و در کویت ۵۰۰ هزار بشکه(۲۰ درصد) در روز بوده است.

مدنی افزود: علاوه بر این تولید گاز نیز در قطر متوقف شده است. البته محدودیت در تولید گاز فقط به این منطقه محدود نشده و روسیه هم به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز، تصمیم گرفته صادرات گاز خود به ویژه به اروپا را محدود کند.

مدنی درباره اثر کاهش تولید نفت بر بازار سوخت جهان گفت: این حجم از کاهش تولید نفت، باعث کاهش ۳ تا ۴ میلیونی تولید روزانه گازوئیل در جهان شده است. این کاهش عرضه با توجه به ثابت بودن تقاضا، قیمت گازوئیل را ۵۵ درصد افزایش داده و به ۱۱۶۵ دلار در هر تن رسانده است. این مسأله منجر به افزایش شدید هزینه حمل در اروپا شده حتی تولید برخی صنایع را به صفر رسانده و این برای کشورهایی که هزینه جنگ اوکراین را نیز به دوش می‌کشند بسیار سنگین است.

افزایش قیمت بنزین از ویتنام تا استرالیا و نارضیاتی مردم در اتحادیه اروپا

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: این وضعیت بر قیمت بنزین هم اثرگذار بوده و منجر به افزایش قیمت در ۸۵ کشور جهان شده است. قیمت بنزین در ویتنام نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته است. افزایش قیمت در استرالیا حدود ۱۹ درصد، در ایالات متحده حدود ۱۷ درصد و در آلمان بیش از ۱۳ درصد بوده است و احتمالاً این افزایش در ماه‌های آتی هم ادامه داشته باشد. این افزایش قیمت‌ها برای کشورهایی که تورم‌ها و افزایش‌ دستمزدهای دوره‌ای زیر ۴ درصد دارند؛ بسیار وحشتناک و بحرانی است. به همین دلیل مردم در کشورهای اروپایی به دلیل افزایش قیمت بنزین دست به اعتراض زده‌اند و اتحادیه اروپا برای مدیریت این شرایط، برای بنزین قیمت دستوری و سقف عرضه تعیین کرده است.

مدنی در ادامه تصریح کرد: آثار مدیریت هوشمند تنگه هرمز و ناتوانی آمریکا در تغییر شرایط این شاهراه جهانی، فقط به حوزه انرژی محدود نشده و بازار مشتقات نفت و گاز و کالاهای نفت و گاز پایه را هم درگیر کرده و بازارهای مختلف جهانی از کودهای کشاورزی تا پوشاک را به طور زنجیره‌وار تحت تأثیر قرار داده است.

مدیریت هوشمند تنگه هرمز همه چیز را متأثر کرده است/اختلال در تولید؛ از تراشه تا کفش

وی در این خصوص توضیح داد: تنگه هرمز محل عبور ۹۲ درصد از گوگرد جهان به عنوان یکی از محصولات جانبی نفت و گاز است. گوگرد یکی از مواد اصلی تولید اسیدسولفوریک و اسید سولفوریک مهمترین ماده شیمیایی برای استخراج و فرآوری مس و کبالت است. اثر این حجم از محدودیت در عرضه گوگرد در تولید ترانسفورماتور، باتری خودروهای برقی، بسترهای نیمه‌رسانا برای مراکز داده‌ و... به زودی نمایان خواهد شد.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: با مدیریت هوشمند تنگه هرمز، تأمین کود شیمیایی و در نتیجه امنیت غذایی جهانی تحت تأثیر قرار گرفته است. طبق برآوردها، ۳۳ درصد از کود شیمیایی مورد نیاز جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند و غذای نیمی از مردم جهان به آن وابسته است. اکنون زمان کوددهی اراضی کشاورزی در نیمکره شمالی است و این وضعیت، شرایط ناگواری را پیش روی امنیت غذایی طی ماه‌های آتی قرار داده و مردم دنیا باید آمریکا و رژیم صهیونیستی را مسبب آن بدانند.

وی افزود: مجموع این شرایط باعث شده تا به گفته کریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه، اروپا با بزرگ‌ترین بحران انرژی‌ در تاریخ این قاره روبه‌رو شود. به گفته او، بحران در حوزه کودهای شیمیایی نیز در حال شکل‌گیری است؛ موضوعی که یک هفته پیش نیز پیش‌بینی شده بود و پس از آن بحران امنیت غذایی نیز رخ خواهد داد.

وی درباره تبعات محدود شدن عبور گاز از تنگه هرمز اضافه کرد: همانطور که اشاره شد؛ قطر در واکنش به وضعیت تنگه هرمز تصمیم به توقف تولید گاز گرفت. این توقف تولید تبعات بسیار گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت. به عنوان نمونه تولید تراشه به عنوان یک فرآیند انرژی‌بر، وابستگی بسیار بالایی به گاز دارد. در این میان شرکت TSMC تایوان که حدود ۹۰ درصد تراشه‌های پیشرفته جهان را تولید می‌کند؛ برای ادامه فعالیت کاملاً به گاز قطر وابسته است و با توقف ارسال گاز از قطر، تولید این تراشه‌ها هم محدود و همه محصولات وابسته به تراشه از تلفن همراه تا سامانه‌های نظامی با افزایش قیمت مواجه می‌شود.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: توقف ارسال گاز از قطر، زنجیره تولید در کره جنوبی، هند، آمریکا، اتحادیه اروپا و... را هم تحت تأثیر قرار داده و به دلیل وابستگی تولید مواد اولیه صنایع مختلف از پوشاک گرفته تا بطری و لوازم خانگی به گاز، تولید این محصولات محدود و منجر به افزایش قیمت و ایجاد نارضیاتی در مردم این مناطق می‌شود.

گسترش تبعات جنگ به حوزه مالی و خروج سنگین سرمایه از منطقه

وی در ادامه به کشیده شدن دامنه‌های جنگ به حوزه‌های پولی و مالی هم اشاره کرد و گفت: حمله شبانه آمریکا به یکی از شعب کشیک بانک سپه که مسئولیت پرداخت حقوق‌های معوقه نیروهای مسلح را بر عهده داشت؛ باعث شد تا ایران در واکنش به این اقدام ناشیانه، سیستم‌های بانکی مرتبط با آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه را در لیست اهداف موشکی و پهپادی خود قرار دهد.

مدنی افزود: اقدام آمریکا در حمله به بانک سپه و کشیده شدن دامنه جنگ به حوزه پولی و مالی هم آثار بدی برای متخاصمان و کشورهای همسو و متحد آنان داشته است به طوری که طبق گزارش رسانه‌های خارجی، بانک انگلیسی HSBC در قطر پس از هشدار ایران، تمام شعب خود را تعطیل کرده است. همچنین بانک استاندارد چارترد شروع به تخلیه کارمندان خود از دفاتر خود در دبی کرده است. گزارش‌هایی از خروج سرمایه از منطقه هم وجود دارد و برخی شهروندان اماراتی در شبکه‌های اجتماعی خود به این موضوع اشاره کرده‌اند.

مردم جهان بار جنگ‌افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی را به دوش می‌کشند

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه خاطرنشان کرد: جنگی که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران شروع کرده‌اند اثر زیادی بر مردم جهان از حمل و نقل تا خورد و خوراک داشته و این اثرات، ضربه عمیقی به اقتصاد کشورهای همسو و متحد با تجاوزگران و همچنین حیثیت و وجهه ایالات متحده در جهان زده است. البته اینها فقط خسارات جانبی این جنگ تحمیلی است و باید در کنار آن، هزینه‌های مستقیمی که برای جنگ کرده‌اند را هم در نظر گرفت.

هزینه‌های نظامی جنگ آمریکا علیه ایران

وی در این خصوص توضیح داد: این کشورها برای هدف قرار دادن پهپادهای ۱۰ یا ۲۰ هزار دلاری ایران ناچار به شلیک موشک‌های چند میلیون دلاری هستند. ایران همچنین توانسته با همین تجهیزات ارزان قیمت، تأسیسات میلیارد دلاری آنها در منطقه را هدف قرار دهد و هزینه مستقیم جنگ برای آمریکا را به روزانه حدود یک میلیارد دلار برساند. آمریکا در این جنگ از تعداد زیادی بمب هدایت شونده AGM ۱۵۴ استفاده کرده است که به گفته نیویورک تایمز، قیمت هر کدام از این بمب‌ها بین ۵۷۸ هزار تا ۸۳۶ هزار دلار است. با توجه به هزینه‌های سنگین و طولانی شدن جنگ، آمریکا توانایی ادامه با تجهیزات روز را ندارد و تصمیم گرفته از تجهیزات قدیمی‌تر استفاده کند. این در حالی است که ارزان‌ترین بمب‌هایی که آمریکا برای استفاده علیه مردم جهان تولید کرده مانند بمب‌های JDAM حدود ۴۰ هزار دلار قیمت دارد.

این جنگ را باید در چارچوب جنگ آمریکا با چین تحلیل کرد

وی با بیان اینکه در نهایت باید تجاوز آمریکا به ایران را در بستر جنگ این کشور با چین تحلیل کرد، افزود: آمریکا اکنون در بسیاری از حوزه‌ها از جمله نیمه‌هادی‌ها، خودروهای برقی، کارت گرافیک و هوش مصنوعی و... با وجود اعمال محدودیت‌های بسیار شدید، از چین جا مانده و می‌داند عقب افتادن از اقتصاد چین چقدر برای او ترسناک و پرهزینه خواهد بود. بنابراین در خیال خود تصور کردند که می‌توانند با این جنگ، هم خطر ایران را به زعم خود رفع کنند و هم چین را تحت فشار قرار دهند اما این وحشی‌گری آشکار رژیم صهیونیستی و آمریکا که منجر به شهادت رهبر عزیز انقلاب، فرماندهان، نیروهای نظامی و مردم عادی شده است؛ اگرچه برای ما ناگوار و نابخشودنی بوده اما با واکنش سریع و همه جانبه ایران، هزینه جانبی سنگینی برای متجاوزان و متحدان آنها به دنبال داشته است که در صورت ادامه جنگ، آثار آن عمیق‌تر خواهد بود.

مدنی به پیام رهبر سوم انقلاب اشاره و خاطرنشان کرد: ایشان در پیام خود عنوان کردند که «برادران عزیز رزمنده! خواست توده‌های مردم، ادامه دفاع موثر و پشیمان‌کننده است. همچنین قطعاً همچنان از اهرم مسدود کردن تنگه هرمز باید استفاده شود. در مورد گشودن جبهه‌های دیگری که دشمن در آن تجربه ناچیزی دارد و به شدت در آن آسیب‌پذیر خواهد بود مطالعاتی صورت گرفته است و فعال‌سازی آن در صورت استمرار وضع جنگی و بنا بر رعایت مصالح صورت خواهد گرفت. همچنین تا جائی که وضع فعلی اجازه دهد باید برای جبران خسارت‌های مالیِ وارد آمده به امکنه و اموال شخصی اقدامات کافی، تعریف شده و مورد اجراء واقع شود. دو مورد اخیر به منزله تکلیفی لازم‌الاجراء برای مسئولین محترم است که باید آن را اجراء کرده و گزارش آن را به بنده بدهند. نکته‌ای که باید گوشزد نمایم این است که به هر صورت ما از دشمن غرامت خواهیم گرفت و اگر امتناع کند باندازه‌ای که تشخیص بدهیم از اموالش برخواهیم داشت و اگر آنهم مقدور نباشد به همان اندازه از اموالش را نابود خواهیم کرد.»

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در پایان گفت: با توجه به فرمایشات ایشان، ما امید داریم که با یک رهبری مدبرانه، این قضایا دنبال شود و قطعاً اثرات خوب اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی خواهد داشت و مجموعه‌های علمی و پژوهشی هم در حد توان خود در این مسیر کمک خواهند کرد. در نهایت فرمایشات ایشان برای مجموعه‌هایی چون اندیشکده حکمرانی هوشمند فصل‌الخطاب خواهد بود.