لبیک بیش از ۴۵۰۰ استاد دانشگاه در میثاق تاریخی با رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، در لحظاتی تاریخی که ایران اسلامی با عبور از گردنه‌های سخت و سرافرازی در آزمون‌های بزرگ، گام در سپیده‌دم عهدی جدید گذارده است، جامعه علمی و دانشگاهیان کشور با حرکتی بهنگام وحماسی، پیوند ناگسستنی میان «دانش» و «ولایتمداری» را به رخ جهانیان کشیدند.

تاکنون بیش از ۴۵۰۰ تن ازاعضای هیئت علمی و نخبگان دانشگاه‌های سراسر کشور با امضای بیانیه‌ای راهبردی، بیعت آگاهانه و میثاق استوار خود را با مقام معظم رهبری و سکان‌دار جدید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) اعلام داشتند. این حرکت آگاهانه که نشان‌دهنده بصیرت نافذ قشر فرهیخته است، پیامی صریح به جهان مخابره کرد: دانشگاه در ایران اسلامی، همچنان سنگر مستحکم صیانت از آرمان‌های تمدن‌ساز و کانون تپنده عقلانیت انقلابی است.

در بخش‌هایی از این بیانیه که با عنوان «میثاق‌نامه دانشگاهیان با سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی» منتشر شده، آمده است: «ما دانشگاهیانِ ایران اسلامی، پس از رأی قاطع مجلس خبرگان رهبری، با قلبی سرشار از ایمان و عقلانیتی روشن از چراغ معرفت، در این مقطع سرنوشت‌ساز تاریخی، بیعت خویش را با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و با پرچم‌دار ولایت در جمهوری اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله تعالی) اعلام می‌داریم؛ بیعتی آگاهانه، مسئولانه و استوار بر ایمان به خداوند متعال، التزام به ولایت فقیه و پاسداری از مسیر عزت و استقلال ملت ایران.»

این بیانیه که به مثابه «منشور وفاداری جامعه علمی» قلمداد می‌شود، فراتر از یک اعلام موضع سیاسی، نمایانگر پیوند ناگسستنی «سنگر دانش» با «عمود خیمه نظام» است. استادان دانشگاه در این مرقومه تاریخی، ضمن تاکید بر استمرار راه تمدن‌سازی که توسط رهبر فقید و مجاهد بنا نهاده شده بود، حضور حضرت آیت‌الله العظمی امام سید مجتبی خامنه‌ای(حفظه الله) را در مقام زعامت امت، تضمین‌کننده حرکت پرشتاب قطار پیشرفت علمی و صیانت از استقلال ملی دانستند.

استادان دانشگاه در این منشور علمی-سیاسی، ضمن ادای احترام به پیشگاه رهبر شهید و تمدن‌ساز، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس‌سره)، تأکید کردند که میراث فکری ایشان در دانشگاه‌ها به عنوان پیشران اقتدار ملی حفظ خواهد شد: «آن رهبر بزرگ، دانشگاه را کانون تحول و پیشرفت دانستند و استادان را سرمایه‌های راهبردی پیشرفت علمی و تمدنی ایران برشمردند. امروز جامعه دانشگاهی کشور هم‌پیمان می‌شود که با تکیه بر عقلانیت انقلابی و روحیه مجاهدت علمی، در برابر هجمه‌های فکری، فرهنگی و رسانه‌ای دشمنان، با سلاح دانش و روشنگری ایستادگی کند. این بیعت، پیمانی تاریخی است که با خون شهیدان و آرمان‌های امامین انقلاب اسلامی بسته شده است؛ پیمانی برای استمرار راه عزت و پیشرفت ایران اسلامی.»

