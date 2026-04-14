اعلام بیعت استادان بسیجی دانشگاه تهران با مقام معظم رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، استادان بسیجی دانشگاه تهران با مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله امام سید مجتبی خامنهای حفظهالله بیعت کردند. متن بیعتنامه استادان بسیجی دانشگاه تهران به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا
ای اهل ایمان! از خدا اطاعت کنید و [نیز] از پیامبر و صاحبان امر خودتان [که امامان از اهل بیت اند و چون پیامبر دارای مقام عصمت میباشند] اطاعت کنید. و اگر درباره چیزی [از احکام و امور مادی و معنوی و حکومت و جانشینی پس از پیامبر] نزاع داشتید، آن را [برای فیصله یافتنش] اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، به خدا و پیامبر ارجاع دهید؛ این [ارجاع دادن] برای شما بهتر و از نظر عاقبت نیکوتر است. نساء (۵۹)
با تسلیت شهادت قائد اعظم امت اسلام، نایب امام زمان (عج)، رهبر معظم انقلاب، حضرت امام خامنهای رضوان الله تعالی علیه خدمت امام زمان (عج)، عموم مسلمانان و آزادیخواهان جهان و ملت شریف ایران و با تبریک انتخاب شایسته حضرت آیتالله امام سید مجتبی خامنهای حفظهالله به رهبری و سکانداری جمهوری اسلامی ایران از درگاه خداوند قادر متعال برای ایشان سلامتی و آرزوی موفقیت در ادامه راه الهی امامین انقلاب خمینی ره و خامنهای ره مسئلت میکنیم.
همگان بدانند ما در مکتبی پرورش یافتهایم که شهادت در راه خدا سعادت ابدی است و اطاعت از ولی فقیه جزو مسلمات دینی ماست.
به توفیق الهی راست قامت و استوار، راه عزت و سربلندی را با خلف صالح آن حکیم متأله ادامه خواهیم داد.
ما استادان بسیجی ضمن بیعت با حضرت آیتالله امام سید مجتبی خامنهای حفظهالله اطاعت همه جانبه از اوامر ایشان اعلام میداریم و تا پای جان از آرمانهای امامین انقلاب اسلامی خمینی ره و خامنهای ره و ولی فقیه زمان ایستادهایم و در مقابله با دشمنان قسم خورده علیه اسلام یعنی آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی صهیونیستی لحظهای درنگ نخواهیم کرد.
نصر من الله و فتح قریب
کانون بسیج اساتید دانشگاه تهران
نظر شما