۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳

آصفری: هیچ کمبودی در تأمین مایحتاج شب عید شاهرود نداریم؛تشدید نظارت‌ها

آصفری: هیچ کمبودی در تأمین مایحتاج شب عید شاهرود نداریم؛تشدید نظارت‌ها

شاهرود- فرماندار شاهرود با اعلام خبر ذخیره‌سازی کافی کالاهای اساسی در این شهرستان گفت: مردم نگران تأمین اقلام مورد نیاز شب عید نباشند و بازرسان با هرگونه تخلف صنفی برخورد جدی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری در حاشیه بازدید از بازارهای عرضه اقلام اساسی و کالاهای مورد نیاز مردم شاهرود در جمع خبرنگاران همزمان با صبح شنبه، اعلام کرد: ذخیره سازی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به میزان کافی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه مردم نگران تامین اقلام اساسی مورد نیاز شب عید خودشان نباشند، افزود: کالاهای مختلف و میوه و تره بار به میزان زیاد و با بهترین کیفیت در سراسر شهرستان شاهرود موجود و توزیع شده است.

فرماندار شاهرود با بیان اینکه در عرصه محصولات و نیازهای مردم هم مشکلی ندایم، گفت: هیچ کمبودی در حوزه ارزاقی مانند برنج و روغن، شوینده، انواع کنسرو و حبوبات و ... وجود ندارد و مردم در کمال آرامش نیازهایشان را تهیه می کنند.

آصفری ادامه داد: بازدید از میدان بار مرکزی و فروشگاه‌های بزرگ شهرستان شاهرود در حال انجام است و با تخلفات هم برخورد خواهد شد

وی بیان کرد: از مردم هم درخواست می شود تا در صورت مشاهده تخلفات مانند گران فروشی، احتکار و ... مراتب را با 124 و 135 در میان بگذارند تا کارشناسان تعزیرات و اصناف و صهمت و جهاد کشاورزی به این شکایات مردمی در اسرع وقت و بلافاصله، رسیدگی کنند.

کد خبر 6774356

