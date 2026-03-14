به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: هیچ‌گونه تخلف اقتصادی، گران‌فروشی و سوءاستفاده از شرایط خاص کشور از نگاه دستگاه نظارتی پنهان نخواهد ماند و با متخلفان، قاطع و بدون ملاحظه برخورد می‌شود.

وی گفت: گشت‌های نظارتی تعزیرات حکومتی به‌صورت مستمر و روزانه در سطح بازار فعال‌اند و عملکرد اصناف، کیفیت عرضه کالا و خدمات و رعایت قیمت‌ها را زیر ذره‌بین دارند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، افزود: هدف ما تنها برخورد نیست؛ بلکه صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و برقراری عدالت اقتصادی در بازار است.

شاهی از مردم خواست در حفظ سلامت بازار مشارکت کنند و هرگونه تخلف یا اجحاف در حق مصرف‌کنندگان را از طریق شماره‌های ۱۳۵ و ۱۲۴ اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان بررسی و با متخلفان برخورد قانونی شود.

وی تأکید کرد: بر اساس مصوبات سران قوا و در راستای حمایت از ثبات بازار، با هر نوع اخلال، احتکار یا گران‌فروشی، برخورد بازدارنده و قانونی صورت می‌گیرد و هیچ اغماضی در این مسیر وجود نخواهد داشت.