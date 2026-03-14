بروجردی: جنگ تا زمان رسیدن به امنیت پایدار ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین بروجردی در گفتگویی با اشاره به حضور حماسی مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس، گفت: مردم با این حضور جانانه، لبیک خود را به نظام و رهبری نشان دادند. مردم ایران با حضور خود در راهپیمایی روز قدس به آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کردند که هیچ واهمهای ندارند.
وی ادامه داد: همچنین حضور مسئولان در کنار مردم بسیار شاخص بود و علی رغم اینکه دشمن در جریان راهپیمایی حمله کرد، اما رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور و سایر مسئولان با حضور ساده و بدون محافظ در این راهپیمایی نشان دادند که مسئولان همچنان در کنار مردم هستند.
ترامپ درباره ایران دچار خطای محاسباتی شد
بروجردی متذکر شد: دشمنان متجاوز متصور بودند که بعد از ترور رهبر معظم انقلاب اسلامی و شهادت فرماندهان کشور، مردم به صحنه نخواهند آمد. اما بدترین رئیس جمهور آمریکا در تمام ادوار آن که از حداقل هوشی و عقل هم برخوردار نیست، اشتباهات زیادی به دلیل مشاورههای غلطی که به او میدهند، انجام داد.
نماینده مردم لارستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ترامپ ایران را به ونزوئلا تشبیه کرده بود، تصریح کرد: این رویکرد نشان میدهد که او این ملت را درک نکرده و ملتی را که تمدن چندهزارساله و تاریخ ساز دارد، نمیشناسد که نتیجه آن گرفتار شدن در اشتباه محاسباتی مکرر میشود.
وی با بیان اینکه حضور میلیونی مردم در راهپیمایی روز قدس همه معادلات دشمن را تغییر داد، گفت: نیروهای مسلح کشورمان مراکز نظامی دشمن و پایگاههای نظامی آنها را هدف قرار میدهند، اما آنها به صورت کور به منازل مسکونی حمله میکنند. مردم ما در صحنه میایستند، مقاومت میکنند و انتقام میگیرند.
مسئولان نظام مردمی بودن خود را نشان دادند
وی با اشاره به دروغ پردازی دشمن در قبال مسئولان کشورمان، عنوان کرد: به عنوان مثال، وزیر جنگ آمریکا مدعی میشود که مسئولان در کنار مردم نیستند و به مکانهای زیرزمینی پناه برده اند، درحالی که رسانه ها از جمله خبرگزاری الجزیره به خوبی نشان داد که مسئولان کشور، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و سایر مسئولان در صحنه حضور دارند ولی خبری از نتانیاهو نیست. درحالی که باید حداقل خودش را نشان دهد و رجزخوانی کند، اما با هوش مصنوعی در تلویزیون ظاهر میشود که نتیجه آن نشان دادن ۶ انگشت دست از وی در تصویر است؛ هر چند که امیدواریم به درک واصل شده باشد.
بروجردی با بیان اینکه تا این زمان جمهوری اسلامی ایران، اقتدار و قدرت خودش را به خوبی نشان داده است، تصریح کرد: ایران کشور اسلامی و دینی است و باورهای ما در حال تحقق است. بنابراین به رغم اینکه آمریکا، بزرگترین ارتش دنیا را در اختیار دارد و رژیم صهیونیستی مدعی است که چهارمین ارتش برتر دنیا برای آنهاست و همپیمانان آنها نیز کمک میکنند، ولی مشاهده میکنیم که کم آورده اند و دست گدایی به سمت ژاپن و کره جنوبی دراز میکنند که سامانه تاد در اختیار آمریکا قرار دهند. دلیلش هم انهدام سامانههای تاد آمریکا در منطقه توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.
آسمان اسرائیل اتوبان شده است
بروجردی بیان کرد: نیروهای مسلح و هوافضای ایران موفق شدند چشمان دشمن را کور کنند. همین سامانههایی که مورد هدف قرار گرفت، توانایی آنها را برای رهگیری موشکهای ما بسیار کاهش داد و در حقیقت آسمان رژیم صهیونیستی برای ما اتوبان آزاد شده است و به صورت دقیق، اهداف مورد نظر را مورد هدف قرار می دهیم و به صورت مستمر این موجهای حمله انجام میشود و صدای آژیر در مناطق اشغالی قطع نمیشود که سبب فرار صهیونیستها شده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه سیاست منطقی جمهوری اسلامی ایران، همواره داشتن بهترین رابطه با همسایگان بوده است، گفت: البته زمانی که آنها پایگاه و خاک خود را در اختیار آمریکا قرار میدهند، به رغم احترام به همسایگان، ولی این منافع دشمنان را مورد هدف قرار میدهیم و این روند ادامه دارد.
وی با اشاره به حضور و فعالیت نیروهای مقاومت در منطقه، عنوان کرد: تصور آنها این بود که دیگر نیروی مقاومت و حزب الله وجود ندارد، اما حزب الله پاسخهای کوبنده به رژیم صهیونیستی داد و عراقیها هم به این صورت عمل میکنند و دستان نیروهای شجاع یمن هم روی ماشه است و در زمان مقتضی اقدامات لازم را انجام خواهند داد.
ترامپ باعث تسریع در سقوط آمریکا میشود
بروجردی درباره اینکه چرا در بین روسای جمهور آمریکا، ترامپ وارد جنگ با ایران شد و این خطا را دو بار تکرار کرد، افزود: پیش از انتخاب ترامپ در در دوره اول، خدمت شهید سید حسن نصرالله رسیدیم که ایشان جمله خاصی گفتند مبنی بر اینکه دوست دارم ترامپ انتخاب شود، چرا که سقوط آمریکا را سرعت خواهد بخشید. در همین زمان هم مشاهده میکنیم که ترامپ با همه دنیا درگیر جنگ شده و جنگ تعرفهای را راه انداخته است که دلیل آن هم حماقت، خودشیفتگی و فرعون صفتی است که او دارد و تصور میکند کدخدای دهکده جهانی است، اما همین صفات سبب شد در باتلاقی که خودش ایجاد کرده، گرفتار شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نظرات تحلیلگران و کارشناسان آمریکا که به اشتباه ترامپ تاکید دارند و جنگ با ایران را سبب آشفتگی در بازارهای جهانی دانستند، گفت: حتی اگر جنگ هم تمام شود، کشورهای مختلف جهان که اقتصادشان وابسته به این منطقه است، به زودی کمر راست نخواهند کرد و سرمایه گذاران زیادی از کشورهای همسایه سرمایه خود را بیرون برده اند. به عبارتی آمریکا، رژیم صهیونیستی و همپیمانان آنها در منطقه ضرر کردند که دلیل آن هم حماقت ترامپ بود.
تا زمانی که به امنیت پایدار نرسیم، این جنگ ادامه دارد
وی درباره آینده جنگ، عنوان کرد: آنچه برای ما مهم است این است که حتما باید به نقطهای برسیم که آنها جرات تکرار اشتباه خود را نداشته باشند. بر همین اساس آنها تصور نمیکردند که ایران این قدرت را داشته باشد و ایران ضعیف را در ذهن داشتند. اما همگان دیدند که ایران توانایی هدف قرار دادن پایگاههای آمریکا و جنگ طولانی مدت را دارد و تا زمانی که به امنیت پایدار برای کشور نرسیم، باید این جنگ را ادامه دهیم.
این نماینده مجلس درباره تصویب قطعنامه در جلسه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه کشورمان، عنوان کرد: این شورا وسیله دست قدرتها و آمریکا است و مسائلی مانند حق و عدالت در این شورا رنگ باخته است. از طرفی از آنجا که آنها احساس کردند در جنگ شکست خوردهاند، با این قطعنامه کاملا سیاسی خواستند اقدامی انجام دهند. هرچند که از روسیه و چین انتظار میرفت این قطعنامه را وتو کنند که نشد، اما در دفاع از کشورمان سخن گفتند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره خروج ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن از منطقه به رغم همه تجهیزات و ادعاها، افزود: در واقع شکست خفت بار برای آنها ایجاد شد، چرا که اوج قدرت آنها در این ناو بود و برای تهدید و ارعاب این ناوها را به منطقه آوردند. اما سپاه با موشکهای کروز، آنها را مجبور به عقب نشینی کرد. از طرفی ترامپ مدعی است که کشتیهای نفتکش را اسکورت می کند که قطعا طبق گفته سپاه آنها هم هدف قرار خواهند گرفت.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: حتی اخیرا ترامپ گفته که کشتیهای نفتکش، خودشان شجاعت داشته باشند و از تنگه هرمز عبور کنند که نشان دهنده استیصال و تناقضگویی آمریکا است. البته آمریکا گزارشها و پیامهایی برای پایان دادن به جنگ ارسال میکند، اما تا زمانی که عزت کشور افزون تر شود و امنیت پایدار برقرار شود، نباید این جنگ به پایان برسد.
نظر شما