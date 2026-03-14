۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۳۱

امام جمعه دشتی: شهادت یک مرگ تاجرانه است

بوشهر- امام جمعه دشتی گفت: شهادت یک مرگ تاجرانه است و برای شهید جز سعادت و رستگاری چیزی وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهد دوست صبح شنبه در دیدار با خانواده شهدای جنگ تحمیلی رمضان اظهار کرد: شهدا حق بزرگی بر گردن همه ما دارند.

امام جمعه دشتی با اشاره به مقام والای شهید گفت: شهادت یک مرگ تاجرانه است و برای شهید جز سعادت و رستگاری چیزی وجود ندارد.

حجت‌الاسلام علی زاهد دوست افزود: شهدای جنگ رمضان مظلومانه و به دست آمریکا جنایتکار و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

وی ادامه داد: پیام مقام معظم رهبری به خانواده‌های شهدا، پیام آرامش‌بخش و امیدآفرینی بود که به فرموده ایشان، انتقام خون شهدا گرفته خواهد شد.

در پایان این دیدارها، از خانواده‌های معظم شهدا با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

