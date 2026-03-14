امام جمعه دشتی: شهادت یک مرگ تاجرانه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی زاهد دوست صبح شنبه در دیدار با خانواده شهدای جنگ تحمیلی رمضان اظهار کرد: شهدا حق بزرگی بر گردن همه ما دارند.
امام جمعه دشتی با اشاره به مقام والای شهید گفت: شهادت یک مرگ تاجرانه است و برای شهید جز سعادت و رستگاری چیزی وجود ندارد.
حجتالاسلام علی زاهد دوست افزود: شهدای جنگ رمضان مظلومانه و به دست آمریکا جنایتکار و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.
وی ادامه داد: پیام مقام معظم رهبری به خانوادههای شهدا، پیام آرامشبخش و امیدآفرینی بود که به فرموده ایشان، انتقام خون شهدا گرفته خواهد شد.
در پایان این دیدارها، از خانوادههای معظم شهدا با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.
