مرکز جهادی حامی؛ همراه و پشتیبان شهروندان آسیب دیده از جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران در پیامی به مناسبت آغاز به کار مرکز جهادی حامی نوشت:

شهروندان تهرانی، فرزندان شما در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با راه اندازی مرکز حامی در جنگ رمضان در کنار شما هستند تا تک تک موضوعات، مشکلات و خسارات وارده از جنگ را تا رفع کامل پیگیری نمایند .

شما می توانید با تماس با شماره ۱۸۱۱ و یا مراجعه حضوری به‌ نواحی شهرداری و پایگاه‌های ویژه مدیریت بحران ( آدرس لینک زیر) نسبت به پیگیری موارد زیر اقدام فرمایید:

حمایت روانی اجتماعی:

برای دریافت حمایت های روانی و مشاوره روانشناسی همشهریان عزیز می‌توانند به شماره ۴۰۳۰ تماس بگیرند. درصورت تشخیص مشاوران ۴۰۳۰ به نیاز به مداخلات بیشتر کارشناسان شما را به مراکز جامع سلامت وزارت بهداشت معرفی خواهند کرد.

همچنین به صورت مستمر روانشناسان داوطلب در چادرهای طرح جهادی حامی حضور دارند.

مداخلات و غربالگری روانی اجتماعی در هتل‌های محل اسکان آسیب‌دیدگان توسط متخصصان ارایه می‌شود. افراد بعد از غربالگری درصورت نیاز به مداخلات بیشتر به مرکز حضوری معرفی و تا پایان مراحل درمان خدمات به صورت رایگان ارائه می‌شوند.

ضمنا در دقایق و ساعات اولیه حمله، روانشناسان و مشاوران سازمان بهزیستی در محل اصابت حضور پیدا کرده و کمک‌های اولیه روانشناسی ارایه میدهند.

پاکسازی معابر:

این سازمان با استفاده و اتکا به توان گروه‌های مردمی محلی،گروههای جهادی و داوطلبان دوام اقدام به انجام طرح هایی مثل پاکسازی منازل شهروندان، جابجایی لوازم ، پاکسازی معابر و نصب نایلون (در صورت نبود شیشه) می نماید.

ارزیابی خسارات وارده به منازل:

شهروندان تهرانی در صورت آسیب دیدگی منازل مسکونی با مراجعه به شهرداری نواحی و یا تماس با شماره ۱۸۱۱ اقدام به ثبت شرایط منزل خود می‌نمایند. در ادامه پس از تشکیل پرونده ،تیم های ارزیابی در محل حضور یافته،ضمن ارزیابی شرایط ساختمان، نسبت به انجام تعمیرات جزئی یا کلی ،مقاوم سازی و تخریب و نوسازی اقدام خواهند نمود.

ارزیابی خسارات وارده به خودروها:

بسیاری از خودروها که در مجاورت مراکز اصابت بوده اند دچار آسیب های جزئی و کلی شده اند ، شهروندان می توانند به پایگاه های ویژه مدیریت بحران مراجعه و کسب امضای مدیر بحران منطقه و تأیید کلانتری منطقه و عکاسی از خودرو و محل حادثه ، وارد روند ارزیابی خسارات توسط شرکت بیمه ایران شوند.

لازم به ذکر است پرداخت مبالغ پس از تأیید کارشناس بیمه و تأمین نقدینگی توسط دولت از طریق شرکت بیمه ایران صورت خواهد پذیرفت.

اسکان اضطراری:

شهروندانی که منازل آنها به نحوی آسیب دیده اند که دیگر امکان سکونت برای آنها فراهم نیست می توانند با مراجعه به پایگاه‌های ویژه مدیریت بحران و یا تماس با شماره ۱۸۱۱ وضعیت خانه خود را گزارش دهند و پس از هماهنگی لازم ، امکان اسکان اضطراری شهروندان در هتل های مختلف شهر به همراه تأمین صبحانه، ناهار، شام و میان وعده فراهم خواهد شد.