معرفی برندگان جوایز تمشک طلایی ۲۰۲۶؛ آیس کیوب صدرنشین شد

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم «جنگ دنیاها» ساخته ریچ لی و بازی آیس کیوب در چهل و ششمین دوره جوایز تمشک طلایی، با کسب ۵ جایزه در صدر جدول بدترین ها قرار گرفت و جوایز بدترین فیلم، بدترین بازیگر مرد و چند جایزه اصلی دیگر را از آن خود کرد.

آیس کیوب‌ با کسب جایزه بدترین بازیگر مرد، ایبل برای «The Weeknd»، تسفی برای «عجله کن فردا»، دیو باتیستا برای «در سرزمین‌های گمشده»، اسکات ایستوود برای «آلاروم» و جرد لتو برای «ترون: آرس» را که دیگر نامزدهای جایزه بدترین بازیگر مرد بودند، پشت سر گذاشت.

در این جوایز که اعضای آن هر سال فیلم‌هایی را که بدترین می‌دانند، شناسایی می‌کنند، جایزه بدترین کارگردانی به ریچ لی برای «جنگ دنیاها» رسید و عنوان بدترین فیلمنامه هم به کنی گلد و مارک هایمن برای همین فیلم تعلق گرفت و جایزه بدترین پیش‌درآمد، بازسازی، تقلید یا دنباله هم به این فیلم علمی تخیلی پرایم ویدیو اهدا شد.

ربل ویلسون برای بازی در فیلم کمدی-اکشن «عروس سرسخت» به عنوان بدترین بازیگر زن انتخاب شد، در حالی که هفت کوتوله از فیلم لایو اکشن «سفید برفی» هم جایزه بدترین بازیگر مرد مکمل را گرفتند و هم بدترین گروه بازیگران فیلم شدند.

جایزه تمشک طلایی همچنین یک جایزه با عنوان جایزه نجات بخش را به کیت هادسون برای بازی در فیلم «سونگ بلو را بخوان» اهدا کرد. هادسون در طول دوران حرفه‌ای خود چندین نامزدی جایزه تمشک طلایی در رشته بازیگری دریافت کرده که فیلم‌های «دختر بهترین دوستم» (۲۰۰۸)، «روز مادر» (۲۰۱۶) و «موسیقی» (۲۰۲۱) از جمله آنها هستند.

جایزه بدترین بازیگر زن مکمل هم نصیب اسکارلت رز استالونه برای بازی در «تفنگداران» شد.

جوایز تمشک طلایی هر سال در آستانه اهدای جوایز اسکار، بدترین های سال را معرفی می کند.