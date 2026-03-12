سایه پهپادهای ایران بر مراسم اسکار؛ تدابیر امنیتی افزایش یافت

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، برگزارکنندگان جوایز اسکار می‌گویند پس از انتشار خبر هشدار اف‌بی‌آی پیش از مراسم اسکار امسال، سطح تمهیدات امنیتی افزایش یافته است.

اسکار اوایل روز چهارشنبه (دیروز) فرش قرمزش را در حالی در هالیوود پهن کرد که کونان اوبرایان، مجری مراسم و خبرنگاران رسانه‌ها در این محل حضور داشتند. گفته شده پس از هشدار اف‌بی‌آی به مجریان قانون کالیفرنیا در مورد احتمال حمله پهپادی تلافی‌جویانه ایران به سواحل غربی، تدابیر امنیتی در بالاترین سطح خود قرار دارد.

ای بی سی نیوز گزارش کرده که اف‌بی‌آی به نیروهای انتظامی در سراسر کالیفرنیا هشدار داده که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با پرتاب پهپاد به سمت ساحل غربی، اقدامات نظامی آمریکا را تلافی کند.

مقامات اداره کلانتری شهرستان لس‌آنجلس در مورد این هشدار اظهار نظر نکردند، اما در بیانیه‌ای تایید کردند این اداره در «سطح بالایی از آمادگی» به فعالیت خود ادامه می‌دهد و هوشیاری خود را حفظ می‌کند.

در یک کنفرانس مطبوعاتی که اوایل روز چهارشنبه تیم برگزارکننده نود و هشتمین مراسم اسکار برگزار کرد، راج کاپور تهیه‌کننده اجرایی، به سوالی در مورد ایمنی شرکت‌کنندگان و مهمانان پاسخ داد.

کاپور گفت: احساس می‌کنم در این نمایش، ما یکی از بهترین تیم‌ها را در همه جنبه‌ها داریم و این به تیم امنیتی ما برمی‌گردد. هر سال ما آنچه را که در جهان می‌گذرد، زیر نظر داریم. ما از حمایت اف‌بی‌آی و پلیس لس‌آنجلس برخورداریم و این یک همکاری نزدیک است.

وی ادامه داد: این نمایش باید مثل ساعت کار کند. اما ما می‌خواهیم همه کسانی که به این نمایش می‌آیند، کسانی که شاهد نمایش هستند، کسانی که حتی از طرفداران نمایش هستند، وقتی بیرون از موانع ایستاده‌اند، احساس امنیت، محافظت و استقبال کنند. وظیفه ما به عنوان یک تیم تهیه‌کننده این است که مطمئن شویم این اتفاق می‌افتد و این واقعاً به ما با این رابطه بسیار نزدیک برمی‌گردد و ما یک تیم پشتیبانی کامل دیگر داریم. این چیزی است که ما آن را ساده نمی‌گیریم و مسئولیت زیادی برای آن قائلیم.

به گفته منابع ورایتی در مراسم فرش قرمز، امنیت افزایش یافته است اما به طور آشکار قابل مشاهده نیست.

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی هیچ نظری در این مورد نداده است.

قرار است پنجشنبه یک بازدید از فرش قرمز با حضور مسئولان تبلیغات استعدادها و نمایندگان استودیوها برگزار شود.

نود و هشتمین مراسم اهدای جوایز اسکار در سالن تئاتر دالبی در اوویشن هالیوود برگزار خواهد شد. این مراسم در بیش از ۲۰۰ منطقه در سراسر جهان پخش خواهد شد.

این مراسم که توسط اوبرایان اجرا می‌شود، روز یکشنبه ۱۵ مارس، ساعت ۷ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، به صورت زنده از شبکه ABC و از شبکه هولو پخش خواهد شد و مراسم فرش قرمز رسمی از ساعت ۶:۳۰ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا آغاز می‌شود.