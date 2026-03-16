«یک نبرد پس از نبرد دیگر» ۶ اسکار به خانه برد؛ مراسمی تحت تاثیر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نود و هشتمین دوره اسکار با نهادن تاج جوایز خود بر سر «یک نبرد پس از نبرد دیگر» برگزار شد.

این دوره مراسم که با شدیدترین اقدامات امنیتی برگزار شد و می شد حضور نیروهای محافظ را بیش از هر سال دیگر احساس کرد، ۶ جایزه خود را به فیلم « یک نبرد پس از نبرد دیگر» اهدا کرد و آن را هم به عنوان بهترین فیلم شناخت و هم جایزه بهترین کارگردانی را به پل توماس اندرسن داد. این فیلم موفق به کسب بهترین فیلمنامه اقتباسی هم شد و شان پن برای بازی در آن جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل را دریافت کرد. این فیلم موفق به کسب جایزه بهترین تدوین و بهترین گروه بازیگران هم شد.

در حالی که جعفر پناهی به عنوان نماینده فرانسه با فیلم «یک تصادف ساده» در میان نامزدهای بخش بین الملل جا داشت، این جایزه به «ارزش احساسی» از نروژ ساخته یواخیم تریه اهدا شد. « صدای هند رجب» درباره کودک فلسطینی کشته شده توسط ارتش اسرائیل دیگر مدعی پرقدرت این بخش بود.

یوآخیم تریه وقتی برای دریافت جایزه خود روی صحنه رفت، به فاجعه میناب و کودکان غزه اشاره کرد و گفت: بزرگسالان مسئول زندگی کودکان هستند و ما نباید به سیاستمدارانی رأی دهیم که این موضوع برایشان اهمیتی ندارد.

«گناهکاران» که با کسب ۱۶ نامزدی تاریخ ساز شده بود، در نهایت با کسب ۴ جایزه اسکار مراسم را ترک کرد و جایزه بازیگر نقش اول مرد به مایکل بی.جردن برای بازی در همین فیلم اهدا شد و جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی را برای رایان کوگلر به ارمغان آورد. این فیلم جایزه بهترین موسیقی و فیلمبرداری را هم از آن خود کرد.

«فرانکشتاین» ساخته گی یرمو دل تورو نیز ۳ جایزه اسکار به دست آورد که شامل طراحی صحنه، طراحی لباس و چهره پردازی بود.

خاویر باردم بازیگر اسپانیایی از چهره هایی بود که از حضور خود همچنان به نفع فلسطین استفاده کرد و با سنجاق سینه فلسطین «نه به جنگ» روی صحنه اسکار رفت و خواستار توقف جنگ علیه ایران شد.

در این مراسم جایزه بازیگر نقش اول زن به جسی باکلی برای فیلم «هَمنت» رسید و امی مادیگان جایزه بازیگر نقش مکمل زن را برای «سلاح‌ها» دریافت کرد.

دیگر برندگان اسکار امسال عبارتند از:

ترانه اصلی: «شکارچیان شیطان کی پاپ»

فیلم کوتاه انیمیشن: «دختری که مروارید گریست»

صدا: «اف یک»

جلوه‌های ویژه: «آواتار: آتش و خاکستر»

فیلم کوتاه: به صورت مشترک «خوانندگان»/ «دو نفر …»

فیلم بلند انیمیشن: «شکارچیان شیطان کی‌پاپ»

فیلم بلند مستند: رآقای هیچکس علیه پوتین»

فیلم کوتاه مستند: «تمام اتاق‌های خالی»