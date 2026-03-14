به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی قهرمانی آسیا ۱۷ تا ۲۳ فروردین در بیشکک قرقیزستان برگزار می‌شود، این مسابقات در شرایطی برگزار می‌شود که پیش از این قرار بود اردن میزبان این مسابقات باشد اما با انصراف این کشور، اتحادیه جهانی قرقیزستان‌ را به عنوان میزبان این مسابقات انتخاب کرد.

پیش از حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمربکایی به خاک ایران،تیم‌های کشتی فرنگی و آزاد در دو تورنمنت رنکینگ آلبانی و کرواسی شرکت کردند تا طبق چرخه انتخابی تیم ملی و حضور در این دو مسابقه نفرات اعزامی به قهرمانی آسیا مشخص شود. البته در حال حاضر اردوی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی به دلیل این حمله وحشیانه تعطیل شده است.

حالا در شرایطی که کمتر از یک ماه دیگر مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی بیشکک قرقیزستان برگزار می‌شود، سوال اصلی اینجاست که آیا با شرایط فعلی کشتی‌گیران به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام خواهند شد یا خیر.

البته فدراسیون کشتی بارها نشان داده هیچ مسابقه‌ای را از دست نمی‌دهد و تحت هر شرایطی کشتی‌گیران را به مسابقات پیش‌دو اعزام خواهد کرد، اما مهم‌ترین موضوع این روزها آمادگی نفرات اعزامی است، با توجه به تعطیلی اردوها شرایط برای کشتی‌گیران سخت شده است و قطعا در این مدت به لحاظ بدنی افت کردند.

طبق قوانین اتحادیه جهانی کشتی، در صورتی که کشوری در مسابقات قاره‌ای شرکت نکند، مجوز مسابفات جهانی هم کسب نخواهد کرد، اما به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی اگر کشتی ایران به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام نشود این موضوع شامل حالش نخواهد شد،چرا که غیبت ایرات به دلیل شرایط جنگی و تعطیلی پروازها و بسته شدن مرزها، موجه به نظر می‌رسد.

همچنین به خاطر تنش‌های اخیر در منطقه، احتمال دارد میزبانی مسابقات جهانی کشتی ۲۰۲۶ (که قرار بود آبان‌ماه برگزار شود) از بحرین گرفته شود.

نناد لالوویچ هم اعلام کرده که در حال رصد اوضاع هستند و اگر شرایط آرام نشود، دنبال یک جایگزین می‌گردند.