به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» نیز در استان یزد آغاز شده و علاقه‌مندان به جهت متنعم شدن از سفره قرآنی این ماه در طرح نهضت ملی زندگی با آیه‌ها می‌توانند به سوال زیر پاسخ داده و در مسابقه زندگی با آیه‌ها شرکت کنند.

قطعا قرآن نوری است که مسیر را روشن می‌کند و دل را آرام می‌سازد چراکه راه درست زندگی، صبر، امید و آرامش در قرآن نهفته است.

بر اساس این طرح؛ مفهوم آیه 30 سوره فصلت (إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. بازگشت نتیجه نیکی و بدی به خود انسان

۲.اعتماد به وعده‌های الهی و استقامت در راه او

۳.با شیطان دشمن باشید

۴.روش شیطان، فریب و ترس

شرکت‌کنندگان باید امروز شنبه ۲۳ اسفند تا ساعت ۲۴ گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۵۱ ارسال نمایند.

به قید قرعه روزانه به تعدادی از شرکت کنندگان هدایای نفیسی اهداء می‌شود.

همراهان با این طرح می‌توانند اپلیکیشن زندگی با آیه‌ها رو نصب کنند و از جوایز نفیس و میلیونی بهره‌مند شوند.