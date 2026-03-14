شهرام احمدپور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اخبار مربوط به صدور دستور تخلیه شهرهای الوند و نصرتآباد صحت ندارد و بهصورت رسمی این خبر را تکذیب میکنیم.
وی افزود: استان قزوین در آرامش و امنیت کامل قرار دارد و هیچ مشکلی در هیچیک از مناطق استان وجود ندارد. انتشار چنین اخبار نادرستی تنها با هدف ایجاد نگرانی و تشویش در میان مردم صورت میگیرد.
احمدپور با اشاره به تلاشهای دشمن برای ایجاد ناامنی روانی در جامعه گفت: دشمنان با شایعهپراکنی و انتشار اخبار جعلی تلاش میکنند آرامش عمومی مردم را برهم زنند اما هوشیاری شهروندان و اعتماد آنان به رسانههای رسمی کشور میتواند مانع موفقیت این اقدامات شود.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین تأکید کرد: مردم استان خبرها را صرفاً از منابع معتبر و رسمی پیگیری کنند و به شایعات منتشرشده در فضای مجازی توجهی نداشته باشند.
