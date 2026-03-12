فعالیت صنعت لجستیک کشور برپایه خدمت رسانی به مردم غیرنظامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، تشکل ملی کشتیرانی ایران در پی ادعاهای واهی آمریکا در خصوص بنادر کشور در اطلاعیه‌ای اعلام‌کرد: فعالیت صنعت لجستیک کشور به‌ویژه بنادر و دریانوردی، برپایه خدمت رسانی به مردم غیر نظامی است و از این طریق سعی کرده تا جریان پایدار حمل و نقل کالا حفظ شود، فلذا استفاده نظامی از این صنعت مغایر با قوانین بین المللی می‌دانیم.

این تشکل ملی در رد ادعاهای آمریکا مبنی بر مخفی شدن شناور های نظامی در بنادر ایران اطلاعیه ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه بدین شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

درپی ادعای مطرح‌شده از سوی فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) مبنی بر مخفی‌شدن شناورهای نظامی ایران در بنادر اقتصادی، ضمن تکذیب این مساله لازم می دانیم چند نکته را به اطلاع ملت شریف ایران و جامعه بین الملل برسانیم.

نخست، جامعه دریایی و بندری کشور با محوریت پررنگ بخش خصوصی، خدمات رسانی در بنادر را با جدیت دنبال کرده تا آسیبی به سفره مردم از این طریق وارد نگردد.

دوم، در همین راستا و با تمرکز بر تسهیل آمد و شد کالاها، از همه دستگاه ها و ارگان های ذیربط از جمله سازمان بنادر، بیمه ها، گمرک، شرکت های حمل و نقل و … انتظار داریم با توجه به این شرایط جریان حمل و نقل کالاها را سرعت و بهبود بخشیده و با تسهیل کار این شریان مهم، از آسیب به معیشت مردم شریف ایران جلوگیری شود.

سوم، فعالیت صنعت لجستیک کشور به‌ویژه بنادر و دریانوردی، برپایه خدمت رسانی به مردم غیر نظامی است و از این طریق سعی کرده تا جریان پایدار حمل و نقل کالا حفظ شود؛ فلذا استفاده نظامی از این صنعت مغایر با قوانین بین المللی می دانیم و ما هم به‌عنوان بخش خصوصی بازیگر اصلی این صحنه خدمت ، به خوبی از آن آگاه هستیم.

چهارم، فعالیت و در بنادر و اسکله های کشور با روند معمول خود در جریان است و تا این لحظه مشکلی برای تخلیه، بارگیری و … کالا ها در بنادر وجود ندارد.

در انتها ضمن آرزوی پیروزی برای جبهه مقاومت، به ملت شریف ایران این اطمینان را می دهیم که بخش خصوصی در سنگرهای لجستیکی کشور با فعالیتی جهادگونه تمام قد در صحنه خدمت رسانی در هر لحظه و هر شرایطی خواهد بود.