به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که فعالیت تمامی بنادر تجاری کشور به‌صورت منظم، شبانه‌روزی و در چارچوب مقررات بین‌المللی دریانوردی ادامه دارد.

در این اطلاعیه آمده است که جامعه دریایی و بندری کشور به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی است تا امنیت غذایی کشور و زنجیره تأمین کالاها با قدرت و صلابت تداوم یابد و تمامی این فعالیت‌ها در چارچوب رعایت کامل الزامات ایمنی و امنیتی انجام می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان بنادر و دریانوردی، هدف اصلی از استمرار فعالیت‌ها در بنادر کشور، تسهیل حمل‌ونقل دریایی و حفظ جریان پایدار ورود و خروج کالاهای اساسی عنوان شده است.

در ادامه این اطلاعیه تصریح شده است که تمامی عملیات تخلیه و بارگیری کالا، خدمات لجستیکی و سایر فعالیت‌های بندری در بنادر ایران مطابق با ضوابط ایمنی، امنیتی و بازرگانی بین‌المللی انجام می‌شود. جامعه دریایی و بندری کشور نیز با ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف تلاش می‌کند خدمات حیاتی در زنجیره تأمین ملی بدون وقفه ادامه یابد.

این سازمان همچنین تأکید کرده است که بنادر ایران صرفاً با اهداف تجاری و اقتصادی فعالیت می‌کنند و عملکرد آن‌ها بر پایه شفافیت عملیاتی، رعایت کامل الزامات ایمنی و پایبندی به استانداردهای جهانی حمل‌ونقل دریایی اداره می‌شود.

هم‌زمان با انتشار این اطلاعیه، سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح نیز در گفتگویی تلویزیونی به برخی ادعاهای مطرح‌شده در این زمینه واکنش نشان داد و ادعای مطرح‌شده از سوی فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) مبنی بر «مخفی‌شدن شناورهای نظامی ایران در بنادر اقتصادی» را به‌طور کامل تکذیب کرد.

شکارچی این ادعا را «کذب و غیرواقعی» خواند و تصریح کرد که هیچ‌یک از شناورهای نظامی کشور در بنادر تجاری و اقتصادی حضور ندارند.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح همچنین با اشاره به آمادگی کامل نیروهای دفاعی کشور گفت: در صورت هرگونه تهدید عملی علیه بنادر ایران، پاسخ متقابل و قاطع در چارچوب دفاع مشروع داده خواهد شد.

بر اساس اعلام رسمی نهادهای مسئول، در حال حاضر فعالیت بنادر و اسکله‌های تجاری کشور با ثبات کامل و در شرایط ایمن ادامه دارد و تمامی عملیات بندری و لجستیکی بدون وقفه در حال انجام است.