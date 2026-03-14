اسماعیلی: امیر شمخانی از ذخایر انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد دولت شهید رئیسی در حاشیه مراسم تشییع پیکر دریاسالار شهید شمخانی و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امیر شمخانی شخصیت بزرگی بود و به نظرم جزو ذخایر انقلاب برای این شرایط حساس ما بود.
وی ادامه داد: ایشان در سالهای اخیر نقش بسیار مهمی در مدیریت تحولات امنیتی، دفاعی و سیاسی جمهوری اسلامی داشتند و شخصیتی جامع و فراگیر بودند که همه گروههای نظامی و امنیتی به راحتی در کنار ایشان کار میکردند.
وزیر ارشاد دولت شهید رئیسی همچنین تصریح کرد: امیر شمخانی مدیر فوقالعاده تأثیرگذاری در جمهوری اسلامی در دهههای مختلف بودند، از جنگ تحمیلی تا امروز. من فقدان ایشان را یک فقدان جبرانناپذیر برای جمهوری اسلامی میدانم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم انشاءالله ایشان در کنار برادران و رفقای شهیدش در جنات نعیم حاضر باشند و ما را نیز از دعای خیرشان بهرهمند کنند
