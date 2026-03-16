۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۰۷

مراسم بزرگداشت شهید علی شمخانی در مسجد ولیعصر(عج) برگزار شد

مراسم بزرگداشت شهید امیر دریاسالار علی شمخانی در مسجد ولیعصر(عج) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر،مراسم بزرگداشت شهید والامقام امیر دریاسالار علی شمخانی، نماینده فقید مقام معظم رهبری و دبیر شورای دفاع، با حضور محمد مخبر (مشاور عالی رهبر معظم انقلاب) و جمع پرشوری از مردم، خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری در مسجد ولیعصر (عج) تهران برگزار شد.

در این مراسم که عصر دوشنبه (۲۵ اسفند ماه) پس از اقامه نماز مغرب و عشا برگزار شد، حاضران با قرائت قرآن، اهدای گل و اقامه عزا، یاد و خاطره این خدمتگزار صدیق نظام و انقلاب را گرامی داشتند. در این مجلس معنوی، سخنرانان به تبیین ابعاد شخصیتی و مجاهدت‌های خاموش این دریاسالار فداکار پرداختند .

شهید امیر دریاسالار علی شمخانی از چهره‌های برجسته و تأثیرگذار در عرصه‌های دفاعی و امنیتی کشور بود که سال‌ها مسئولیت خطیر دبیری شورای دفاع را بر عهده داشت و همواره منشأ خدمات ارزنده‌ای برای میهن اسلامی بود .

هادی رضایی

