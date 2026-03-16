مراسم بزرگداشت شهید علی شمخانی در مسجد ولیعصر(عج) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر،مراسم بزرگداشت شهید والامقام امیر دریاسالار علی شمخانی، نماینده فقید مقام معظم رهبری و دبیر شورای دفاع، با حضور محمد مخبر (مشاور عالی رهبر معظم انقلاب) و جمع پرشوری از مردم، خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری در مسجد ولیعصر (عج) تهران برگزار شد.

در این مراسم که عصر دوشنبه (۲۵ اسفند ماه) پس از اقامه نماز مغرب و عشا برگزار شد، حاضران با قرائت قرآن، اهدای گل و اقامه عزا، یاد و خاطره این خدمتگزار صدیق نظام و انقلاب را گرامی داشتند. در این مجلس معنوی، سخنرانان به تبیین ابعاد شخصیتی و مجاهدت‌های خاموش این دریاسالار فداکار پرداختند .

شهید امیر دریاسالار علی شمخانی از چهره‌های برجسته و تأثیرگذار در عرصه‌های دفاعی و امنیتی کشور بود که سال‌ها مسئولیت خطیر دبیری شورای دفاع را بر عهده داشت و همواره منشأ خدمات ارزنده‌ای برای میهن اسلامی بود .