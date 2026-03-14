به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی امروز شنبه با بیان اینکه از فیفا درخواست داریم مکزیک را به عنوان میزبان دیدارهای تیم ملی انتخاب کند. افزود: باید میزبانی جام جهانی را از آمریکا با توجه به صحبت‌های روان‌پریشانه رئیس جمهور آن کشور بگیرند. با توجه به صحبت‌های ضد و نقیضی که او می‌کند تامین امنیت اعضای تیم ملی ایران برای ما اهمیت دارد. به فیفا اعلام کرده ایم اگر میزبانی بازی های ما به مکزیک داده شود می توانیم شرکت کنیم.

وی ادامه داد: باید درباره سکوت مجامع جهانی صحبت کنیم که باید آنها به همراه فیفا میزبانی را از کشوری بگیرند که باید منادی صلح باشد اما در عرض کمتر از ۹ ماه، دو بار به ایران حمله کرده است.

وزیر ورزش ادامه داد: دو سه ماه بیشتر تا جام جهانی نمانده است اما ما همچنان درگیر جنگ هستیم و پروازها مختل شده است و شرایط ویژه ای است.

دنیامالی تأکید کرد: صحبت های روان پریشانه رئیس جمهوری آمریکا که گفته است تیم ملی ایران امنیت ندارد همه چیز را مشخص کرد. ما به شدت نگران وضعیت امنیت تیم هستیم. بنابراین اگر دولت مکزیک با فدراسیون جهانی فوتبال بتواند هماهنگی هایی کند که ما در آنجا میزبانی کنیم حضورمان امکان پذیر خواهد بود در غیر اینصورت با توجه به وضعیت جنگی که داریم من معتقدم هر چیزی که میدان را تحت تاثیر قرار دهد باید دقت داشته باشیم. امیدوارم شرایط فراهم شود که تیم ملی ایران در جام جهانی شرکت کند.