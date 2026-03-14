۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۵۲

قالیباف: جنگ تا تغییر محاسبه و پشیمان‌سازی دشمن ادامه خواهد یافت

قالیباف: جنگ تا تغییر محاسبه و پشیمان‌سازی دشمن ادامه خواهد یافت

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای ایران تفکیکی بین آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود ندارد، گفت: جنگ تا تغییر محاسبه و پشیمان‌سازی دشمن ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «ترامپ برای شروع جنگ فریب نتانیاهو را خورد و اکنون کاملا تحت کنترل او عمل می کند. در این جنایت بزرگی که مرتکب شدند، برای ایران تفکیکی بین آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود ندارد. جنگ تا تغییر محاسبه و پشیمان سازی دشمن ادامه خواهد یافت.»

زهرا علیدادی

