به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «ترامپ برای شروع جنگ فریب نتانیاهو را خورد و اکنون کاملا تحت کنترل او عمل می کند. در این جنایت بزرگی که مرتکب شدند، برای ایران تفکیکی بین آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود ندارد. جنگ تا تغییر محاسبه و پشیمان سازی دشمن ادامه خواهد یافت.»