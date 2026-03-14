به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، در پی شرایط حساس کنونی و ضرورت حفظ سلامت روان خانواده‌ها، فاطمه ویسی، عضو هیئت علمی گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران، راهکارهای علمی و کاربردی برای مقابله با استرس و مدیریت بحران در فضای خانواده را تشریح کرد.

ویسی با تأکید بر پذیرش احساسات طبیعی مانند ترس و ناتوانی در روزهای بحرانی، بر لزوم نام‌گذاری هیجانات برای مدیریت بهتر آن‌ها تأکید کرد.

وی افزود: انجام تمرینات تنفس ارادی (۴ ثانیه دم، ۴ ثانیه حبس و ۶ ثانیه بازدم) و آرام‌سازی عضلانی، بر اساس پژوهش‌های علمی، تأثیر بسزایی در غلبه بر اضطراب‌های ناگهانی دارد.

این متخصص روان‌شناسی بالینی با هشدار نسبت به مصرف بی‌رویه اخبار، بر ضرورت زمان‌بندی برای پیگیری رویدادها تأکید کرد.

وی افزود: خانواده‌ها باید از تماس‌هایی که حاوی اخبار منفی هستند اجتناب کرده و به جای مرور سناریوهای ذهنی تاریک، به بازخوانی خاطرات خوشایند خانوادگی و ارتباط با افراد امن و همدل بپردازند.

ویسی در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه برخورد با اعضای آسیب‌پذیرتر خانواده از جمله کودکان و نوجوانان پرداخت. وی افزود: باید به کودکان فضا داد تا از طریق نقاشی و داستان‌گویی، احساسات خود را برون‌ریزی کنند؛ در حالی که در مواجهه با نوجوانان، صداقت در تایید احساسات و گوش دادن فعال، کلید ایجاد اعتماد و آرامش است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تقویت تاب‌آوری معنوی و انسجام خانوادگی را از دیگر عوامل حیاتی برشمرد.

وی افزود: انجام فعالیت‌های مشارکتی نظیر مطالعه گروهی، حل پازل و برگزاری جلسات روزانه برای روایتگری احساسات اعضای خانواده، در کنار اعمال معنوی همچون دعا، نماز و مراقبه، به حفظ انسجام روانی خانواده کمک شایانی می‌کند.