به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز شنبه در آیین بیعت فرهنگیان لرستان با امام امت حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، با قدردانی از حضور فرهنگیان شریف استان، بر جایگاه برجسته آموزشوپرورش در ترسیم آینده کشور تأکید کرد و اظهار داشت: خاستگاه همه رویدادهای ارزشمند در این سرزمین، نظام تعلیموتربیت است.
فتحالفتوح نظام جمهوری اسلامی، پیشرفت در عرصه علم، فرهنگ و آموزش بوده است
وی افزود: اگر در نظام آموزشی کشور، علم، دانش، ادب و خردورزی محور قرار گیرد، آیندهای روشن در انتظار ایران اسلامی خواهد بود؛ آیندهای که در آن، ملتهای دیگر برای بهرهمندی از دانش و اندیشههای علمی کشورمان، زبان فارسی را فرا خواهند گرفت.
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به منویات رهبر کبیر انقلاب و امام شهید، گفت: امام شهید ما همواره خواستار تحولی بنیادین و همهجانبه در نظام تعلیموتربیت بودند؛ تحولی که تمام ابعاد فردی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را در بر گیرد.
حجتالاسلام شاهرخی با بیان اینکه هر ساله بر ضرورت توجه جدیتر مدیران آموزشوپرورش به این مسئله تأکید شده است، تصریح کرد: فتحالفتوح نظام جمهوری اسلامی، پیشرفت کشور در عرصه علم، فرهنگ و آموزش بوده است؛ هرچند مسیر تعالی و تحقق اهداف متعالی تعلیموتربیت همچنان ادامه دارد.
وی با یادآوری نقش تاریخی فرهنگیان در پیروزی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: در مهرماه ۱۳۵۷، زمانی که معلمان دست از تدریس کشیدند و دانشآموزان به کلاسها نرفتند، آموزشوپرورش عملاً به انقلاب اسلامی پیوست و این اقدام، کمر رژیم طاغوت را شکست. همان روحیه و ایمان انقلابی بود که در روز دانشآموز با شهادت فرزندان این ملت تبلور یافت.
مردم ما بابصیرت و ایمان در صحنهاند
نماینده ولیفقیه در لرستان، افزود: امروز نیز حملات و توطئههای دشمنان به مراکز فرهنگی، علمی و آموزشی، ادامه همان دشمنی تاریخی است که در ذات استکبار جهانی ریشه دارد.
حجتالاسلام شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاستهای خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملتها، گفت: آمریکا با نگاه استعماری، کشورهای وابسته را چون گاو شیرده میداند؛ تا زمانی که منافعش تأمین شود، بهره میگیرد و هنگامی که زمان ذبح برسد، آنها را نابود میسازد. همین سرنوشت در انتظار سرزمینهایی است که پایگاههای نظامی آمریکا در آنان مستقر است.
وی بیان داشت: این حقیقت باید برای نسلهای جوان، دانشآموزان و حتی برخی معلمان و استادان روشن شود که جمهوری اسلامی ایران از مسیر عزت، استقلال و کرامت انسانی خارج نشده است و همین رمز دشمنی استکبار با ملت ما است.
نماینده ولیفقیه در لرستان در ادامه به نقش مردم آگاه و بصیر ایران در مقاطع حساس انقلاب اشاره کرد و گفت: امروز درحالیکه دشمنان نسبت به آینده ایران اسلامی دسیسه میچینند، مردم ما بابصیرت و ایمان در صحنهاند، ملت ما باور دارد که با هدایت ولایت، کشور آسیبناپذیر خواهد ماند.
حجتالاسلام شاهرخی خطاب به فرهنگیان و فرهیختگان آموزشوپرورش، تأکید کرد: باید در کلاسها و مراکز فرهنگی، برای دانشآموزان تبیین شود که جمهوری اسلامی چه مسیری را پیموده است و چگونه عزت خود را در برابر استکبار حفظ کرده است.
رهبر شهید به ایران اسلامی عزت، شکوه و هویت بخشید
وی با اشاره به سیره، مجاهدات و میراث ماندگار امام شهید ملت ایران، گفت: امام شهید ما، پس از سالها مجاهدت در صحنههای علمی، فرهنگی و سیاسی، حتی در واپسین سال حیاتشان نیز چهرهای از حلم، شکیبایی و گذشت را نشان دادند که برگرفته از سیره ائمه اطهار (ع) بود. در سال ۱۴۰۱ همه را مورد عفو و رأفت خود قرار دادند، و حتی کسانی که با خطاهایی چون آتشافروزی به اموال عمومی دست زدند، مشمول گذشت نظام الهی قرار گرفتند.
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به خدمات فکری و مدیریتی گسترده امام شهید، تصریح کرد: ایشان بنیانگذار و طراح دهها سند بالادستی در حوزههای فرهنگ، هنر، انتخابات، روحانیت و آموزش بودند؛ تا جایی که منشور امسال ایشان را میتوان نقشه راه ۵۰۰ سال آینده حوزههای علمیه دانست. آن امام وارسته در جلسات خصوصی با هنرمندان، سینماگران، ورزشکاران، مؤلفان و خانوادههای شهدا، همواره فراتر از وظیفه برای تعالی ایران اسلامی تلاش میکرد.
حجتالاسلام شاهرخی، افزود: این حضور پرشور فرهنگیان لرستان، نوعی سپاس و ادای احترام به امام شهید است؛ امامی که با اندیشه و عمل خود، به ایران اسلامی عزت، شکوه و هویت بخشید.
ما صلابت خود را حفظ کردیم
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مواضع راهبردی امام شهید درباره بازدارندگی نظامی، گفت: اگر روزی عدهای میگفتند ما چه نیازی به توان موشکی داریم، امام شهید با درایت فرمودند این توان، سپر دفاعی امت اسلامی است. او با حلمی شبیه به حلم امام حسن عسکری (ع) هیچگاه پاسخ طعنهها را نداد، اما با تدبیر، امنیت و اقتدار آینده را تضمین کرد.
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به فتنهانگیزی دشمنان انقلاب، اظهار داشت: دشمنان، با پلیدترین نیتها و آلودهترین دستها، در پی تغییر رژیم بودند؛ اما تقدیر الهی مسیری دیگر رقم زد. ما صلابت خود را حفظ کردیم و شعار ملت ایران همچنان استوار مانده است؛ شعار «اللهاکبر»، «سلام بر شهیدان»، و «مرگ بر آمریکا، انگلیس، منافقین و اسرائیل» هرگز تغییر نکرده است.
حجتالاسلام شاهرخی با اشاره به ویژگیهای روحی و اخلاقی امام شهید گفت: اگرچه آن حنجره ملکوتی که سوره جمعه را در خطبههای نمازجمعه با صدایی دلنشین تلاوت میکرد، خاموش شد؛ اما صدای او در نبض مردم زنده است؛ صدایی که تازیانهای بر استکبار جهانی بود و امروز، با خون و چهره نورانی خود، گواهی داد که این راه خاموشی ندارد.
پیام رهبر ایستادگی تا انتقام خون شهیدان و کودکان بیدفاع از دشمنان اسلام است
وی افزود: روح بلند او امروز در کنار ارواح انبیا و شهداست و از آن جهان، پیشرفت ایران اسلامی را مدد خواهد کرد.
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به دغدغههای علمی و فرهنگی امام شهید، تأکید کرد: او میفرمود من سینهام را برای ارتقای علمی ملت ایران ستبر کردهام. بسیاری از موفقیتهای علمی، المپیادها و پیشرفتهای فناورانه کشور در پرتو همان نگاه بود. ایران پناه ماست، وطن ماست، خانواده بزرگ ماست؛ هر دستی که قصد تجاوز به این حریم را داشته باشد، قطع خواهد شد.
حجتالاسلام شاهرخی با تجلیل از انتخاب حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای مدظلهالعالی بهعنوان رهبر امت اسلامی، اظهار داشت: رهبر معظم ما، خلف صالح همان امام شهید است و در مکتب جهاد و مقاومت او پرورشیافته است. پیام ایشان، پیام ایستادگی تا انتقام خون شهیدان و کودکان بیدفاع از دشمنان اسلام است. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری بابصیرت، شجاعت، دانایی و تدبیر، شایستگی ایشان را برای این مسئولیت سنگین شناختند.
