توصیه وزارت بهداشت برای حمایت از بیماران شدید روانپزشکی

دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با انتشار راهنمایی برای خانواده‌ها اعلام کرد که در شرایط جنگی، تداوم مصرف منظم دارو و مراقبت آگاهانه خانواده‌ها مهم‌ترین عامل در پیشگیری از عود بیماری در بیماران شدید روانپزشکی است و مراکز سلامت روانی اجتماعی «سراج» نیز همچنان آماده ارائه خدمات هستند.

در راهنمای منتشر شده برای خانواده‌ها و مراقبان بیماران روانپزشکی تأکید شده است که در شرایط جنگی ممکن است دسترسی به برخی خدمات درمانی با محدودیت مواجه شود و به همین دلیل مدیریت مراقبت از بیماران در محیط خانه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

بر اساس این راهنما، بسیاری از بیماران مبتلا به اختلالات شدید روانپزشکی در صورت مصرف منظم دارو و حمایت خانواده می‌توانند وضعیت نسبتاً پایداری داشته باشند و آگاهی خانواده‌ها از اصول مراقبت در شرایط بحران می‌تواند از بروز مشکلات جدی جلوگیری کند.

در این دستورالعمل تأکید شده است که تداوم درمان دارویی مهم‌ترین اصل در مراقبت از این بیماران است، زیرا قطع یا بی‌نظمی در مصرف دارو از شایع‌ترین عوامل عود علائم بیماری محسوب می‌شود.

به همین دلیل خانواده‌ها باید اطمینان حاصل کنند که داروها دقیقاً مطابق دستور پزشک مصرف شود و حتی در زمان بهبود نسبی نیز مصرف دارو قطع نشود.

همچنین به خانواده‌ها توصیه شده است برای شرایط اضطراری، برنامه‌ریزی لازم برای دسترسی به دارو داشته باشند؛ از جمله نگهداری مقدار مشخصی از داروی ذخیره در خانه، یادداشت نام داروها و مقدار مصرف آن‌ها و نگهداری نسخه‌های قبلی بیمار تا در صورت نیاز روند درمان با سهولت بیشتری پیگیری شود.

در این راهنما آمده است که در شرایط جنگی بهتر است از مراجعه‌های غیرضروری به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خودداری شود و برخی تغییرات خفیف رفتاری مانند بی‌حوصلگی، کاهش انگیزه، تغییرات خفیف در خواب یا نگرانی‌های خفیف در بسیاری از موارد با ادامه درمان دارویی و مراقبت در منزل قابل مدیریت است.

با این حال، در برخی شرایط مراجعه فوری به مراکز درمانی دارای بخش فوریت روانپزشکی ضروری است؛ از جمله در مواردی مانند بیان جدی تمایل به خودکشی، تلاش برای آسیب رساندن به خود، پرخاشگری شدید، بی‌قراری غیرقابل کنترل یا بروز توهم و هذیان شدید.

در این راهنما همچنین بر نقش مهم خانواده در حفظ ثبات وضعیت بیماران تأکید شده و توصیه شده است مراقبان با پیگیری منظم مصرف دارو، توجه به تغییرات رفتاری بیمار و کمک به حفظ برنامه روزانه زندگی او از بروز بحران جلوگیری کنند.

همچنین اعلام شده است که فعالیت مراکز سلامت روانی اجتماعی جامعه‌نگر (سراج) در سراسر کشور ادامه دارد و بیماران و خانواده‌ها در صورت نیاز می‌توانند برای دریافت خدمات تخصصی سلامت روان به این مراکز مراجعه کنند.