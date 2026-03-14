۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۰

پیشرفت ۷۰ درصدی مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی یاسوج

پیشرفت ۷۰ درصدی مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی یاسوج

یاسوج-مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد از پیشرفت ۷۰ درصدی مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی کوهستان یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی در جریان بازدید مدیرکل دیوان محاسبات استان از پروژه حیاتی مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی کوهستان یاسوج از پیشرفت ۷۰ درصدی این طرح بزرگ آبرسانی خبر داد و اظهار کرد: این مخزن برای رفع تنش آبی و ارتقای تاب‌ آوری شبکه آب شرب در مرکز استان است که در حال ساخت است.

وی در خصوص جزئیات فنی عملیات‌های انجام شده تصریح کرد: بخش بزرگی از عملیات سنگین پروژه شامل خاکبرداری، بتن‌ ریزی فونداسیون، اجرای سیستم زهکشی و آرماتوربندی به پایان رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: همچنین قالب‌ بندی و بتن‌ ریزی ۸۰ درصد از دیواره‌های مخزن، اجرای دیوار حائل و خاکبرداری دیوار پیرامونی نیز با موفقیت عملیاتی شده و پروژه با سرعت در مسیر تکمیل نهایی قرار دارد.

کد خبر 6774605

