  1. استانها
  2. مرکزی
۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۹

شمار شهدای حمله موشکی به روستای خیزاب خمین به هفت نفر رسید

شمار شهدای حمله موشکی به روستای خیزاب خمین به هفت نفر رسید

اراک- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: شمار شهدای حمله موشکی صهیونی آمریکایی به روستای خیزاب خمین به هفت نفر افزایش یافت.

حسن قمری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه گذشته یک منزل مسکونی در روستای خیزاب واقع در ۳۵ کیلومتری شهرستان خمین مورد هدف اصابت پرتابه های صهیونی آمریکایی قرار گرفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: در این حمله موشکی رژیم صهیونی آمریکایی شب گذشته ۶ نفر از اعضای خانواده شهید و هفت نفر مجروح شدند.

قمری با بیان اینکه شامگاه گذشته فعالیت نیروهای امدادی برای اطلاع از سرنوشت یک نفر دیگر ادامه یافت، افزود: پس از انجام آواربرداری پیکر یکی دیگر از اعضای این خانواده‌ پیدا شد و تعداد شهدا به هفت نفر افزایش یافت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها