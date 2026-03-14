شمار شهدای حمله موشکی به روستای خیزاب خمین به هفت نفر رسید

حسن قمری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه گذشته یک منزل مسکونی در روستای خیزاب واقع در ۳۵ کیلومتری شهرستان خمین مورد هدف اصابت پرتابه های صهیونی آمریکایی قرار گرفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: در این حمله موشکی رژیم صهیونی آمریکایی شب گذشته ۶ نفر از اعضای خانواده شهید و هفت نفر مجروح شدند.

قمری با بیان اینکه شامگاه گذشته فعالیت نیروهای امدادی برای اطلاع از سرنوشت یک نفر دیگر ادامه یافت، افزود: پس از انجام آواربرداری پیکر یکی دیگر از اعضای این خانواده‌ پیدا شد و تعداد شهدا به هفت نفر افزایش یافت.