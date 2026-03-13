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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۳:۴۵

قمری: حمله موشکی به اراک ۲ شهید و ۳۵ مصدوم برجای گذاشت

قمری: حمله موشکی به اراک ۲ شهید و ۳۵ مصدوم برجای گذاشت

اراک- معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی، از حمله موشکی صهیونی آمریکایی به ۲ واحد تولیدی و یک مجتمع مسکونی در اراک خبر داد و افزود: در حادثه مسکونی تاکنون دو نفر شهید و ۳۵ نفر مصدوم شدند.

حسن قمری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ساعتی پیش یک مجتمع مسکونی در منطقه الهیه اراک مورد حمله موشکی رژیم صهیونی آمریکایی جنایتکار قرار گرفت.

وی با اشاره به جزئیات این حادثه تلخ افزود: متاسفانه بر اثر حمله موشکی به این مجتمع مسکونی، تا کنون ۳۵ نفر زخمی و ۲ نفر از شهروندان به شهادت رسیدند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با اشاره به ادامه عملیات نجات و آواربرداری تصریح کرد: نیروهای امدادی و اورژانس در محل حادثه حضور دارند و مصدومان به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

قمری خواستار همکاری فوری در ترک محل حادثه شد و تاکید کرد: انتظار است شهروندان در هنگام بروز چنین حوادثی ازدحام نکنند و اجازه دهند که واحدهای امدادی به کار خود برسند و بتوانند مصدومان را به موقع نجات دهند.

۲ واحد صنعتی در اراک مورد هدف قرار گرفت

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی همچنین در خصوص حمله موشکی صهیونی آمریکایی به ۲ واحد صنعتی در اراک نیز گفت: در حمله همزمان به یک شهرک صنعتی نیز ۲ واحد تولیدی مورد هدف قرار گرفتند که خوشبختانه خسارت جانی به همراه نداشت.

کد مطلب 6773126

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    نظرات

    • محب IR ۰۵:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
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      درود بر رزمندگان اسلام،سلام بر روحانیت،

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