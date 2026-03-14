۳ دانش آموز و ۲ معلم در حمله موشکی دشمن در مرکزی به شهادت رسیدند

عبدالرضا پیرحسینلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شهادت سه دانش آموز و ۲ معلم در این استان اظهار کرد: در پی حمله رژیم صهیونی آمریکایی، یک ساختمان دوطبقه مسکونی در اراک( شامگاه سه‌شنبه گذشته) مادر خانواده معلم و ۲ فرزند وی که دانش آموز بودند به شهادت رسیدند.

وی افزود: بامداد جمعه نیز بر اثر حمله موشکی دشمن به یک مجتمع مسکونی در اراک یک معلم به شهادت رسید.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: شامگاه گذشته نیز بر اثر حمله موشکی رژیم صهیونی آمریکایی به یک منزل مسکونی در روستای خیزاب شهرستان خمین، فرزند این خانواده که دانش آموز پایه پنجم ابتدایی بود، به شهادت رسید.

پیرحسینلو با بیان اینکه بر اثر حملات موشکی صهیونی آمریکایی پنج مدرسه تخریب شده است، گفت:بر اثر این حملات اردوگاه دانش آموزی، مدرسه شقایق، عارفه و دکتر حافظی شهرستان خمین به طور کامل و بخشی از هنرستان شهید باهنر شهابیه خمین تخریب شده است.