۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۴۲

ارزیابی بیش از ۱۰۰۰ واحد خسارت دیده از جنگ در استان مرکزی

اراک- مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: ارزیابی خسارت یک هزار و ۴۹ واحد مسکونی و تجاری خسارت دیده از جنگ در این استان تاکنون انجام شده و روند ارزیابی‌ها ادامه دارد.

جواد لنجابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بیش از ۴۰ ارزیاب توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سطح استان فعال هستند تا ارزیابی‌های نهایی از محل‌های خسارت دیده را انجام دهند.

وی افزود: تعداد یک هزار و ۴۹ واحد خسارت دیده از جنگ در استان مرکزی ارزیابی شده که این تعداد در یک هزار و ۴۶۸ ساختمان مسکونی و تجاری بوده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: تعداد ۷۰۵ واحد تعمیری، ۳۴۳ واحد درب وپنجره وشیشه، ۳۲۴ واحد لوازم معیشتی نیز در ارزیابی ها جهت کمک رسانی شناسایی شده اند.

وی با اشاره به روند فعالیت طرح‌های راه و شهرسازی در سطح استان مرکزی بیان کرد: تمامی پروژه‌های عمرانی حوزه راه و شهرسازی استان مرکزی در جنگ رمضان بدون وقفه در حال فعالیت هستند.

کد خبر 6775495

