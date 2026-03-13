حمله موشکی به یک روستای خمین ۶ شهید و هفت مصدوم برجای گذاشت

حسن قمری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حمله ددمنشانه دشمن آمریکایی صهیونی به روستای خیزاب واقع در ۳۵ کیلومتری شهرستان خمین یک خانه روستایی هدف اصابت پرتابه های دشمن قرار گرفت.



وی با بیان اینکه حمله موشکی رژیم صهیونی آمریکایی ۶ شهید و هفت نفر مجروح برجای گذاشته است، افزود:فعالیت نیروهای امدادی برای اطلاع از سرنوشت یک نفر دیگر ادامه دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: انتظار است اهالی روستا با نیروهای امدادی انتظامی تعامل و هم‌افزایی لازم را داشته باشند و به محل حادثه نزدیک نشوند.

قمری بیان کرد: خطوط برق یکی از مناطق شهرستان خمین بر اثر حمله موشکی صهیونی آمریکایی قطع شده بود که با تلاش ماموران تعمیرات برق انجام شد.