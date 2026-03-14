فرماندار ورامین: خسارت دیدگان حوادث اخیر سریعاً تحت پوشش قرار گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی، بعد از ظهر شنبه، در نشست مدیریت بحران ورامین با تأکید بر نقش محوری فرمانداری در شرایط اضطراری اظهار داشت: در شرایط عادی و بحران، فرمانداری به عنوان قرارگاه اصلی مدیریت میدان، هماهنگی تمامی امکانات، منابع انسانی و تجهیزات را بر عهده دارد و لازم است هرگونه هماهنگی بین دستگاهها از طریق فرمانداری صورت پذیرد.
وی ضمن قدردانی از همراهی همه دستگاههای خدماترسان، بر ضرورت بهروزرسانی تجهیزات و ماشینآلات تأکید کرد و گفت: باید در شرایط خاص بتوانیم در سریعترین زمان ممکن اقدامات مناسب را انجام دهیم.
فرماندار ورامین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آسیبهای جانی و مالی وارده در حملات اخیر دشمن، بر پیگیری جدی برای جبران خسارتهای وارد شده به شهروندان تأکید کرد و افزود: با تشکیل کارگروهی، جمعآوری اطلاعات تمامی آسیبدیدگان اعم از جسمی و مالی در دستور کار قرار گرفته است و باید این افراد در سریعترین زمان ممکن تحت پوشش خدمات درمانی قرار گرفته و خسارت آنها جبران شود.
عباسی در ادامه به لزوم مدیریت مصرف، پاسخگویی مناسب به مردم و ایجاد آرامش در میان مراجعان اشاره کرد و گفت: هرچند مردم در آستانه عید فطر و نوروز به فکر سفر هستند، اما شرایط برای مجموعه مدیریت شهرستان، جنگی و اضطراری است و مدیران باید در آمادهباش کامل باشند تا خدماترسانی بدون وقفه ادامه یابد.
نماینده عالی دولت در ورامین در پایان سخنان خود با اشاره به تحرکات دشمن و حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال، بر لزوم هماهنگی کامل بین دستگاهها برای تأمین امنیت شهروندان و جلوگیری از هرگونه حادثه دلخراش تأکید کرد.
