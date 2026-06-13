به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی بعد از ظهر شنبه، در جلسه هماهنگی مدیران شهرستان ورامین با محوریت بررسی وضعیت پروژه‌ها و برنامه‌ریزی برای حضور مدیرکل سازمان برنامه و بودجه استان تهران، بر ضرورت آماده‌سازی دقیق پروژه‌ها و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای پیگیری مؤثر مطالبات مردمی تأکید کرد.

فرماندار ورامین با اشاره به فرصت پیش‌رو برای طرح مسائل شهرستان در سطح استان، اظهار داشت: مدیران باید با نگاه برنامه‌محور و رویکردی تحول‌آفرین، نسبت به پیگیری مستمر پروژه‌ها و حل مسائل شهرستان اقدام کنند.

وی با بیان اینکه فرصت مسئولیت و خدمت محدود و زودگذر است، افزود: باید از این فرصت برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به مردم استفاده شود و پروژه‌های اثرگذار و قابل اجرا در اولویت برنامه‌ریزی دستگاه‌ها قرار گیرد.

عباسی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید طرح‌ها و پروژه‌های خود را به‌صورت دقیق، کارشناسی و مبتنی بر نیازهای شهرستان آماده کرده و برای طرح در جلسات تخصصی و استانی ارائه دهند تا زمینه جذب اعتبارات لازم فراهم شود.

فرماندار ورامین با اشاره به حضور مدیرکل سازمان برنامه و بودجه استان تهران در شهرستان گفت: این حضور فرصت مناسبی برای طرح مستقیم مطالبات، نیازها و اولویت‌های واقعی ورامین است و باید با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی لازم از آن بهره‌برداری شود.

وی ارتقای جایگاه شهرستان را نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، پیگیری مستمر و نگاه مسئولانه مدیران دانست و تأکید کرد: این رویکرد باید به عنوان یک اصل جدی در تمامی بخش‌های مدیریتی شهرستان دنبال شود.