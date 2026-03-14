شهادت دو جودوکار در حملات آمریکایی - صهیونی به خاک ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، حسین پور سعیدی و حمیدرضا جهان‌بخش که از جودوکاران حرفه‌ای استان اصفهان بودند و سالها در این رشته فعالیت داشتند، در حین حفاظت از کیان مقدس کشور در پی حملات غاصبانه و وحشیانه رژیم صهیونیستی آمریکایی به کشورمان به فیض شهادت نائل آمدند.

فدراسیون جودو ضمن محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به اماکن ورزشی و ورزشکاران، شهادت این جودوکاران را تسلیت گفت.

در پیام فدراسیون جودو آمده است: عروج حسین پور سعیدی و حمیدرضا جهان‌بخش دو فرزند برومند ایران اسلامی که از قهرمانان جودو بودند و در دفاع از امنیت ایران عزیز به فیض شهادت نائل آمدند را به محضر مردم شهیدپرور ایران و خانواده جودو تسلیت عرض می نمائیم و از درگاه خداوند متعال برای روح پرفتوح این دو شهید عزیز علو درجات و همنشینی با ائمه(ع) و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.