  ورزش
  ورزش های رزمی
۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۴۳

افزایش تعداد شهدای ورزشکار؛

شهادت دو جودوکار در حملات آمریکایی - صهیونی به خاک ایران

در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به اصفهان دو عضو خانواده جودو به شهادت رسیدند. پیش از این نیز تعدادی از ورزشکاران رشته های مختلف به شهادت رسیده بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، حسین پور سعیدی و حمیدرضا جهان‌بخش که از جودوکاران حرفه‌ای استان اصفهان بودند و سالها در این رشته فعالیت داشتند، در حین حفاظت از کیان مقدس کشور در پی حملات غاصبانه و وحشیانه رژیم صهیونیستی آمریکایی به کشورمان به فیض شهادت نائل آمدند.

فدراسیون جودو ضمن محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به اماکن ورزشی و ورزشکاران، شهادت این جودوکاران را تسلیت گفت.

در پیام فدراسیون جودو آمده است:  عروج حسین پور سعیدی و حمیدرضا جهان‌بخش دو فرزند برومند ایران اسلامی که از قهرمانان جودو بودند و در دفاع از امنیت ایران عزیز به فیض شهادت نائل آمدند را به محضر مردم شهیدپرور ایران و خانواده جودو تسلیت عرض می نمائیم و از درگاه خداوند متعال برای روح پرفتوح این دو شهید عزیز علو درجات و همنشینی با ائمه(ع) و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.

کد خبر 6774712

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • اذرگون IR ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      0 0
      پاسخ
      روحشان شاد ویادشان گرامی،

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها