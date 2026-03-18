جنگ امروز آزمون وحدت ملی است؛ تبیین‌ حقیقت و بیداری اجتماعی با «هنر»

علی پتگر از هنرمندان نقاش باسابقه که در کارگاه سه روزه خلق اثر تجسمی «رهبر شهید» نیز حضور داشت، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جنگ تحمیلی علیه ایران و فضای تبلیغاتی گسترده دشمن بیان کرد: شرایط کنونی، آزمونی بزرگ برای انسجام ملی است و همه اقشار، از جمله هنرمندان، وظیفه دارند از طریق نقاشی، شعر و بیان‌های خلاقانه، جامعه را نسبت به خطرات پیش‌رو آگاه و متحد کنند.

وی در توضیح دیدگاه خود درباره نقش هنر در تقویت انسجام اجتماعی، شرایط اخیر کشور را یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های تاریخی دانست و گفت: ما با ۲ صحنه هم‌زمان مواجهیم؛ نخست، جنگی که در ظاهر میدان درگرفت و دوم، نبرد تبلیغاتی و روانی گسترده‌ای که پیش از آن آغاز شده بود. این جنگ نه از دل یک تعارض مستقیم، بلکه از مسیر مذاکرات و گفتگوهای دیپلماتیکی رقم خورد که بر پایه قواعد بین‌المللی و رضایت افکار عمومی و جهانی انجام شد اما طرف مقابل برخلاف همه اصول، به شکلی شبیه به حمله مغول با چهره‌ای خشونت‌بار به کشور تاخت.

پتگر با انتقاد از فضای رسانه‌ای جهانی عنوان کرد: تبلیغات غرب و جریان‌های معاند، از سلطنت‌طلب‌ها گرفته تا گروه‌های کوچک اپوزیسیون، تلاش کردند چهره‌ای غیرواقعی از ایران نشان دهند و به اختلاف داخلی دامن بزنند. در چنین شرایطی، نقش هنرمندان دوچندان می‌شود؛ زیرا هنر قدرت دارد تا کلمات را به تصویر تبدیل کند و مخاطب را بی‌واسطه درگیر حقیقت سازد.

به گفته وی، رسالت امروز هنرمند این است که با خلق تصویرهای معنادار، جامعه را نسبت به خطر تسلیم هشدار دهد و مفهوم مقاومت را در جان مردم روشن نگه دارد.

این هنرمند نقاش تصریح کرد: بسیاری از کسانی که سال‌ها شیفته غرب بودند و آمریکا را منجی می‌پنداشتند، امروز به بازنگری رسیده‌اند و این خود نشانگر رشد آگاهی مردم است. اگر این آگاهی و انسجام فکری در سطحی ایده‌آل شکل بگیرد، مسیر پیروزی کشور هموار خواهد شد.

وی با اشاره به حملات داخلی اخیر علیه نهادهای انتظامی و نظامی گفت: دشمن می‌کوشد با چنین اقدامات پراکنده‌ای، احساس ضعف و تزلزل را در ذهن جامعه به‌وجود آورد تا بتواند از مرزها نفوذ کند. در حالی‌که تجربه نشان داده هرگاه ملت یک‌دل شده و با ایمان به صحنه آمده، دشمن عقب نشسته است.

پتگر تأکید کرد: پیروزی تنها در میدان نبرد نظامی به دست نمی‌آید، بلکه در میدان ایمان و اندیشه تحقق می‌یابد. تسلیم در برابر دشمن به معنای مرگ اراده و استقلال است، اما حتی یک شکست مقطعی، اگر با حفظ عزت و امید همراه باشد، می‌تواند به بازسازی توان و قدرت ملی منجر شود.

وی شکست را تجربه‌ای اصلاح‌گر دانست و افزود: جامعه‌ای که شکست را تاب می‌آورد، به‌زودی بر قله پیروزی خواهد ایستاد.

پتگر سپس درباره حضورش در کارگاه هنری اخیر توضیح داد: این کارگاه در زمان بسیار حساسی برگزار شد؛ پس از حادثه ترور رهبر معظم انقلاب، که همه را درگیر غم، بهت و تأمل عمیق کرد این رویداد باعث شد بسیاری از هنرمندان با گرایش‌های متفاوت دور هم جمع شوند و از مسیر هنر، واکنشی معنوی و فکری به این حادثه نشان دهند.

وی توضیح داد: به دلیل غافلگیری حادثه و محدودیت زمان، فرصت طراحی مفصل و مضمون‌پردازی‌های طولانی وجود نداشت اما تلاش کردم اثری بیافرینم که بعد معنوی و روحانی شخصیت رهبر انقلاب را به تصویر بکشد. شخصیتی که نه به قدرت‌های مادی تکیه دارد و نه به منافع شخصی، بلکه نماد عدالت‌خواهی، خدمت به انسان و دفاع از مظلومان است.

پتگر همچنین توضیح داد: قرار است اثرم روحی متعالی و انسانی را بازتاب دهد؛ تصویری از مردی الهی که با آیه‌ای از قرآن در پیوند است و بیننده را به تأمل در معنا و عدالت فرا می‌خواند. اگر تماشاگر در نقاشی بتواند این حس را لمس کند، هدف نهایی من محقق شده است. در این رویداد هنری شرکت‌کنندگان با دیدگاه‌های سیاسی گوناگون حضور دارند اما در این کارگاه، همه حول محور یک درد و یک دغدغه مشترک یعنی ترور رهبر معظم انقلاب به هم پیوسته‌اند. این هم‌صدا شدن و همدلی، نشانه‌ای از رشد معنوی جامعه و تجلی همان انسجام ملی است که دشمنان از آن هراس دارند.

این هنرمند نقاش در پایان بر استمرار چنین فعالیت‌هایی تأکید کرد و گفت: هنر باید همچنان به میدان بماند، چون زبان هنر زبانی جهانی و فراتر از اختلافات است. اگر با حقیقت همراه شود، می‌تواند مردم را به بیداری و اراده جمعی برساند و مسیر پیروزی نهایی ملت ایران را هموار کند.