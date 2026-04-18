دستگیری ۶۹ مزدور آمریکایی- صهیونی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه کربلا از دستگیری ۶۹ مزدور آمریکایی-صهیونی در استان مازندران خبر داد و در اطلاعیه ای آورده است: به اطلاع مردم بصیر، شریف و انقلابی استان مازندران می رساند؛با تلاش های سربازان گمنام امام زمان عج، در سازمان اطلاعات سپاه کربلا،۶۹ نفر در قالب عناصر وابسته به جریان سلطنت‌طلبی، مرتبطین با رژیم صهیونیستی، عناصر وطن‌فروش و عوامل رسانه‌ای در سطح استان شناسایی و دستگیر شدند. این هسته‌ها ضمن ارسال اطلاعات مراکز حساس به‌دنبال اقدامات خرابکارانه و ایذایی بودند. از این عناصر مقداری سلاح گرم و سرد و تجهیزات مخابراتی کشف و ضبط شد.

همچنین با اقدامات سازمان اطلاعات سپاه کربلا، ۲۰ دستگاه گیرنده اینترنت ماهواره ای که برای ارسال اطلاعات جهت بهره برداری سرویس های اطلاعاتی دشمن و همچنین شبکه تروریستی اینترنشنال بود شناسایی و ضبط شدند.

نامبردگان از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تا زمان دستگیری مکرراً اقدام به برقراری ارتباط با دشمنان ایران عزیز کرده بودند و محتواهای جمع‌آوری شده از افراد و اماکن را ارسال می‌کردند.

در پایان ضمن تشکر از همراهی مردم با سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه کربلا مازندران، از آحاد مردم استان خواسته می شود هرگونه تحرکات مشکوک را به‌ شماره ۱۱۴، ستاد خبری اطلاعات بسیج، به اشتراک گذارند.