  استانها
  2. لرستان
۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۵۱

اطلاعیه سپاه لرستان در مورد پرتابه‌های عمل‌نکرده در نقاط مورد هدف

اطلاعیه سپاه لرستان در مورد پرتابه‌های عمل‌نکرده در نقاط مورد هدف

خرم‌آباد - روابط‌عمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در مورد پرتابه‌های عمل‌نکرده در نقاط مورد هدف در این استان اطلاعیه‌ای را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط‌عمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به استحضار مردم شریف استان لرستان می‌رساند، در پی مشاهدات و تلاش‌های شبانه‌روزی فرزندان شما در یگان کشف و خنثی‌سازی سپاه استان لرستان، تاکنون از ابتدای جنگ رمضان، تعداد زیادی پرتابه‌های عمل‌نکرده در نقاط مورد هدف، دیده شده است، لذا به‌منظور حفظ جان خود و اطرافیان، در صورت مشاهده یا برخورد با مهمات عمل‌نکرده دشمن، از دست‌کاری و جابه‌جایی آن‌ها اکیداً خودداری نموده و مراتب را سریعاً به نهادهای امنیتی و انتظامی اطلاع‌رسانی نمایید.

کد خبر 6774834

