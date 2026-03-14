به گزارش خبرگزاری مهر، روابط‌عمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به استحضار مردم شریف استان لرستان می‌رساند، در پی مشاهدات و تلاش‌های شبانه‌روزی فرزندان شما در یگان کشف و خنثی‌سازی سپاه استان لرستان، تاکنون از ابتدای جنگ رمضان، تعداد زیادی پرتابه‌های عمل‌نکرده در نقاط مورد هدف، دیده شده است، لذا به‌منظور حفظ جان خود و اطرافیان، در صورت مشاهده یا برخورد با مهمات عمل‌نکرده دشمن، از دست‌کاری و جابه‌جایی آن‌ها اکیداً خودداری نموده و مراتب را سریعاً به نهادهای امنیتی و انتظامی اطلاع‌رسانی نمایید.