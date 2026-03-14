به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی امروز شنبه در جریان بازدید از روستای «انگز» خرمآباد و محل شهادت پنج عضو یک خانواده در این روستا، اظهار داشت: امروز در محل شهادت پنج نفر از خانواده عزیز «بازگیر» حضور یافتیم، خانوادهای که ظالمانه مورد هجوم دو موشک رژیم صهیونیستی قرار گرفت و پیکر شهدای این خانواده بیگناه در سحرگاه ماه رمضان بر اثر اصابت موشک رژیم صهیونیستی قطعهقطعه شد.
وی ادامه داد: در حقیقت صحنهای شبیه کربلا در این حادثه صورت گرفت و مردم عزیز ما در این منطقه هم شاهد صحنهای از کربلا بودند.
استاندار لرستان با بیان اینکه امروز برای قدردانی از تنها یادگار و بازمانده این خانواده بیگناه یعنی جناب «شکر علی بازگیر» حضور یافتهایم، گفت: آقای «بازگیر»، کارگر سادهای است که علیرغم این مصیبت، باروحیه بالا ایستادگی میکنند و امروز برای دیدار و عرض تسلیت در این مکان حضور یافتیم.
شاهرخی، تصریح کرد: ما همچنین برای قدردانی از ایل بزرگ «بالا گریوه» که در این جنگ تحمیلی در هرجا از این منطقه حضور مییابیم، شاهد شجاعت، ایستادگی و مقاومت آنها پایکار جنگ، انقلاب و نظام هستیم، حضور یافتهایم تا انشالا بهزودی شاهد نابودی رژیم صهیونیستی، امریکا و استکبار باشیم.
وی ادامه داد: باتوجهبه اصابت دو موشک به منزل این خانواده اقدامات لازم از طریق دستگاههای پشتیبانیکننده جنگ آمادگی برای اسکان این خانواده صورتگرفته و مشکلی وجود ندارد و حتی مردم اعلام کردهاند که آماده اسکان این خانواده هستند ولی درد و غصه اصلی، فقدان و شهادت اعضای این خانواده و حتی شهادت جنین چندماهه یکی از مادران باردار این خانواده است که غصههای بزرگی است.
خانواده «شکر علی بازگیر» از روستای «انگز» شهرستان خرمآباد در جریان حمله موشکی رژیم صهیونیستی به منزل مسکونی این خانواده به شهادت رسیدند.
نظر شما