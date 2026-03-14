به گزارش خبرنگارمهر، بیش از ۶۵۰۰ نفر از علمای بلاد و اساتید حوزههای علمیه کشور در بیانیهای با آیتالله سید مجتبی خامنهای رهبر معظم انقلاب بیعت کردند.
متن بیانیه به شرح زیر است؛
حضرت آیتالله حاج سید مجتبی حسینی خامنهای(دامت برکاته)، رهبر معظم انقلاب اسلامی
سلام علیکم؛ شهادت رهبر فرزانه، مرجع والامقام و والد معظم حضرت آیتالله العظمی حاج سید علی خامنهای(قدس سره الشریف) در ماه مبارک رمضان را به دست اشقی الاشقیا خدمت حضرتعالی و همه آزادمردان جهان تسلیت عرض میکنیم.
ولایت فقیه رکن اصیل و حصن مقدسی است که ضامن استقلال و هویتساز انقلاب اسلامی میباشد که از سوی امام خمینی کبیر(رضوان الله تعالی علیه) بنیان نهاده شد و به دست امام شهید به درستی نگاه داشته و پرورش یافت و اکنون به عنوان ستون استوار و محکمی است که هیچ زلزله ای تاب شکستن آن را ندارد و زمزمه شیطانی خناسان نیز توان و جرآت آسیب وارد کردن به آن را ندارند.
اکنون پس از شهادت مظلومانه قائد امت با دلی آکنده از حزن خدای حکیم را شکرگذاری می نماییم که منتخبان مجلس خبرگان رهبری با تدبیر و قاطعیت وصف نشدنی پرچم مقدس ولایت را به دست حضرتعالی سپردند که در طول عمر شریف خویش خوشه چین زهد، حکمت و درایت پدر و دیگر اساتید مبرز حوزه علمیه قم بوده اید و در میدان علم نیز مجتهدی آگاه و بصیر میباشید.
اساتید و کارگزاران حوزههای علمیه سراسر کشور از حوزه علمیه قم، حوزه خراسان، حوزه اصفهان و حوزههای علمیه دیگر استانهای کشور، ضمن تسلیت ایام سالروز شهادت مولای متقیان علی(علیه السلام) شهادت مظلومانه رهبر عظیمالشأن انقلاب، سرداران و مردم مظلوم، و تبریک این انتخاب، در سایه زعامت حضرتعالی در پیشگاه خداوند عهد میبندیم تا پای جان از مرزهای اعتقادی، فرهنگی و سیاسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دفاع نموده و همواره در جهت تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و حوزه انقلابی، پیشرو و سرآمد و به ویژه رهنمودهای حضرتعالی در پیام حکیمانه و مقتدرانه اخیر قدم برداریم.
