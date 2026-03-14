تحرکات مشکوک در استان تهران خنثی شد/دستگیری ۲۵نفر

به گزارش خبرنگار مهر، سپاه حضرت سیدالشهدا علیه السلام استان تهران در اطلاعیهای اعلام کرد:
سازمان اطلاعات سپاه استان حضرت سیدالشهدا علیه السلام استان تهران در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی انجامشده در حوزه سرزمینی شهرستانهای استان تهران، ۲۵نفر از عناصر اصلی و مرتبطان گروهکهای تروریستی و ضد امنیتی شناسایی و دستگیر را دستگیر کرد.
بر اساس این اطلاعیه، این عملیات در چارچوب رصدهای اطلاعاتی و پیگیریهای میدانی سربازان گمنام امام زمان(عج) انجام شده و متهمان پس از شناسایی در چند اقدام هماهنگ بازداشت شدند.
در این اطلاعیه تأکید شده است: سپاه پاسداران بر اساس وظایف ذاتی، شرعی و قانونی خود، در برابر هرگونه اقدام مجرمانه و تهدیدکننده امنیت عمومی با قاطعیت و جدیت برخورد خواهد کرد و اجازه ناامنسازی کشور را به هیچ فرد یا گروهی نخواهد داد.
از عموم مردم شریف و بصیر، تقاضا میشود اخبار و اطلاعات مربوط به تحرکات و اقدامات عوامل و سرسپردگان دشمن جنایتکار را به سامانه خبری ۱۱۴ یا مراکز سپاه و بسیج اطلاع رسانی نمایند
