۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۵۸

سپاه: آمریکا کلیه صنایعش در منطقه را تخلیه کند

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: به رژیم شکست خورده امریکا اخطار می‌دهیم کلیه صنایع آمریکایی در منطقه را تخلیه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: دشمن در ۴۸ ساعت گذشته کارخانجات غیرنظامی کشور را مورد هدف قرار داده است که متاسفانه تعدادی از کارگران عزیز که در امر تولید و کسب روزی حلال مشغول بودند، با زبان روزه به شهادت رسیدند.

این اطلاعیه می افزاید: دشمن آمریکایی - صهیونی شکست‌خورده در مقابله با رزمندگان و نیروهای مسلح بزدلانه به حمله به صنایع غیرنظامی روی آورده است. به رژیم شکست خورده امریکا اخطار می‌دهیم کلیه صنایع آمریکایی در منطقه را تخلیه کنند و از مردم مناطق اطراف کارخانه‌های صنعتی که آمریکایی‌ها سهامدار آن هستند می‌خواهیم آن مناطق را تخلیه کنند تا آسیبی به آنها نرسد.

انَّ ٱللَّهَ عَزِیز ذُو ٱنتِقَام

    IR ۰۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      درود بر رزمندگان اسلام سلام بر شهیدان درود بر حافظان امنیت و نیروهای مسلح کشورمان دست و پای شما را می بوسیم جانم فدای رهبرم

