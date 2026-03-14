به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی با حضور در مساجد مختلف شهر بندرعباس با مردم دیدار کرده و به تشریح آخرین وضعیت استان پرداخت.
وی با محکومیت شدید اقدام تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به زیرساختهای غیرنظامی استان هرمزگان، این حرکت را نشاندهنده عجز و ناامیدی دشمنان در برابر عظمت و اقتدار ملت ایران دانست.
استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط حساس کنونی و جنگ تمام عیار دشمن، بر پای کار بودن دولت و تداوم خدمترسانی تأکید کرد.
آشوری تازیانی با تأکید بر اینکه دولت با تمام قوا پای کار ملت است، تصریح کرد: خدمترسانی به مردم با قوت و بدون هیچگونه وقفهای ادامه دارد و تمامی دستگاههای اجرایی استان در آمادهباش کامل هستند.
وی اولویت اصلی دولت در شرایط کنونی را ایجاد ثبات در بازار و تأمین مایحتاج ضروری مردم عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در تأمین کالاهای اساسی هیچ مشکلی وجود ندارد و ذخایر راهبردی استان در سطح مطلوبی است. مردم عزیز اطمینان داشته باشند که بازار شب عید و ماه مبارک رمضان با آرامش کامل مدیریت خواهد شد.
استاندار هرمزگان با هشدار به سودجویان و محتکران، تأکید کرد: با هرگونه تلاش برای برهم زدن ثبات بازار و سوءاستفاده از شرایط، قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهد شد.
وی در ادامه، لزوم حمایت از تولید را یادآور شد و حمایت از تولیدکنندگان را یکی از راهکارهای اساسی برای عبور موفق از جنگ اقتصادی و خنثیسازی تحریمها برشمرد.
آشوری تازیانی بر همدلی و وحدت مردم و مسئولین برای غلبه بر تمامی مشکلات تأکید کرد و از نمازگزاران خواست تا با دعای خود، پشتیبان نظام و مدافعان امنیت کشور باشند.
