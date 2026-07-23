به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان با اشاره به اقدامات انجام شده در استان برای مواجهه با تهدیدات امنیتی، اظهار کرد: برای اینکه در مواجهه با تهدید امنیت ملی و جنگ نابرابری که شکل گرفت، آمادگی‌های لازم را داشته باشیم، قرارگاه‌های مختلفی را سازماندهی کردیم که یکی از مهم‌ترین آن‌ها قرارگاه پشتیبانی‌های لجستیکی بود که در شرایط بحرانی شکل می‌گیرد.

وی افزود: دشمن با این اقدام این پیام را داد که قصد دارد زیرساخت‌های ما را هدف قرار دهد و به اصطلاح جنگ روانی ایجاد کند، اینکه ما آماده می‌شویم تا به هر حال نیروی زمینی بیاوریم یا نقطه‌ای را هدف قرار دهیم.

استاندار هرمزگان، ادامه داد: در روزهایی که درگیر موضوع زیرساخت‌ها بودیم، اقدام سریع در بازگشایی راه‌ها، بازسازی آب‌شیرین‌کن و پست‌های برق نشان دهنده رویکرد مجموعه افرادی بود که در خطه جنوب دست به دست هم دادند تا سرعت واکنش به بحران‌ها را افزایش دهند و مدیریت بحران به نحو احسن انجام شود.

آشوری، تصریح کرد: تونل‌ها ظرف شش ساعت بازگشایی شد و تردد در جاده‌ها و محورهای مواصلاتی استان متوقف نشد و اقدامات لازم با سرعت انجام گرفت.

وی در پایان با بیان پیامی خطاب به ملت ایران، خاطرنشان کرد: ملت جنوب به اقتضای شرایط جغرافیایی خود امروز بیش از بسیاری از نقاط دیگر کشور درگیر جنگ است. یکپارچگی ملی ما در پناه هویت ملی و هویت دینی مهم‌ترین سرمایه کشور در راهبری دفع این تجاوزات است. ما به نمایندگی از ملت ایران نیز در پشتیبانی از همه ما در این خطه این یکپارچگی را همواره ارج می‌نهیم و پرچم برافراشته کشور در پهنه جنوب پرچم ملت ایران است.