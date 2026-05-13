۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۹

آشوری: بستر تبادلات اقتصادی و مرزی سالم در هرمزگان برای همه فراهم است

بندرعباس- استاندار هرمزگان، از اجرای یک «طرح سه‌ماهه اضطرار» برای اصلاح میدانی فرآیندها خبر داد و گفت: بستر تبادلات اقتصادی و مرزی سالم در هرمزگان برای همه فراهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در نشست با اعضای اتاق اصناف هرمزگان با تأکید بر اینکه موفقیت‌های قرارگاه اقتصادی استان هرمزگان در شرایط جنگ و تهدیدات، نتیجه همدلی و تغییر روش حکمرانی بوده، اظهار کرد: هرچه در استان اتفاق افتاده، حاصل یکپارچگی قوا، دستگاه‌های نظارتی و امنیتی برای رسیدن به یک هدف مشترک بوده است.

وی با اشاره به نقش همه بخش‌ها در گشایش‌های مرزی گفت: آنچه امروز می‌بینید، نتیجه این همدلی است. ما در جایگاه خود وظیفه داریم هم قوانین را درست اجرا کنیم و هم در میدان، نیازهای اصلاحی را به قانون‌گزار اعلام نماییم.

آشوری تازیانی عنوان کرد: ما در دولت، تلاش داریم تا بستر کار سالم و قانونی را در حوزه تجارت و تبادلات مرزی را برای همه فراهم کنیم تا فعالان اقتصادی بتوانند در راستای حفظ منافع مردم و دولت فعالیت کنند و ضمن کسب روزی حلال و کمک به اقتصاد کشور، در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارند.

استاندار تأکید کرد: ابداعات قرارگاه اقتصادی هرمزگان در سطح ملی ثبت شده است و معاون اول رئیس‌جمهور آن‌ها را به عنوان الگویی موفق برای سایر استان‌ها ارسال کرده است که این موفقیت نتیجه مشارکت جمعی همه مسئولان در سطح استان هرمزگان است.

