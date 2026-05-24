آشوری: رمز موفقیت اقتصادی، گفتگوی جمعی و مشارکت همه ارکان حاکمیت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در جلسه کارگروه اقتصادی استان هرمزگان، با بیان اینکه معنای مشارکت اقتصادی را در جنگ رمضان تجربه کردهایم، اظهار داشت:در هرمزگان همه ارکان حاکمیت از جمله دستگاههای نظارتی، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مردم در مسیری یکپارچه حرکت کردند و ساختاری منعطف برای حل مسائل ایجاد شد.
وی افزود: متأسفانه در گذشته گسست ساختاری وجود داشته که باعث انسداد در خدمترسانی به مردم شده است.
آشوری تازیانی با اشاره به لزوم تغییر روش در حکمرانی گفت: ما نیاز داریم هم فرایندها را بازشناسی کنیم و هم در حوزه ساختاری، مسیر را سادهتر کنیم.
وی خطاب به اعضای جلسه افزود: هر کدام از شما نقشی در چارچوب قوانین پذیرفتهاید؛ حرکت یکپارچه و واحد نهادها میتواند در خدمترسانی به مردم مؤثر باشد.
وی با تأکید بر اینکه همه ما عضوی از یک ملت هستیم و در خدمتگذاری به مردم وظیفه داریم، خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور با ناترازیهایی نظیر سوخت مواجه است، باید هم به حقوق شهروندی و هم به وظایف شهروندی توجه کنیم.
استاندار هرمزگان در پایان ضمن تقدیر از همکاری همه نهادها از جمله اتاق بازرگانی، تعاون، اصناف، اتحادیهها و نیروهای مسلح تصریح کرد: حفظ سرمایه اجتماعی در گرو رضایتمندی مردم است؛ همانگونه که در دوران جنگ رمضان، این سرمایه اجتماعی به خوبی حفظ شد.
