به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، حزب الله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد که رزمندگان مقاومت اسلامی برای دفاع از لبنان و مردم آن، ساعت ۱۶:۰۰ عصر امروز شنبه مرکز آماده سازی و صیانت ۷۲۰۰ ارتش اشغالگر را در جنوب بندر حیفا در جنوب سرزمین های اشغالی یا دسته ای از پهپادهای انفجاری هدف قرار دادند.

حزب الله یک بار ساعت ۱۶:۳۰ و بار دیگر ساعت ۱۷:۱۰ مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در شمال منطقه «عقبه رب ثلاثین» در مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی موشک باران کرد.

مرکز تجمع نظامیان صهیونیست در منطقه مرزی «تلة الخزان» در شهرک «العدیسة»، یک بار ساعت ۱۷:۰۰ و بار دیگر ساعت ۱۸:۰۰ هدف حمله گسترده موشکی رزمندگان حزب الله قرار گرفت.